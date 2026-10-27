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Básquetbol
27 de octubre de 2026 - 19:10

86-104. El Real Madrid no se relaja ante un duro Baskonia

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Vitoria, 27 oct (EFE).- El Real Madrid no se relajó este martes ante un duro Kosner Baskonia al que se impuso 86-104, en la octava jornada de la Euroliga, en un duelo que dominó de principio a fin.

Por EFE
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Los azulgranas, con nueve jugadores disponibles del primer equipo, no dejaron de intentarlo pero se toparon con el físico, el acierto y la velocidad del plantel de Pedro Martínez que sigue escalando posiciones en la competición continental.

El protagonismo blanco fue cambiando de manos y pasó de Theo Maledon, a Mikael Jantunen o a Edy Tavares, que se impuso en la pintura.

El regreso de Kobi Simmons y los chispazos de Stefan Joksimovic fueron las mejores noticias de un Baskonia que no se deshizo y recibió demasiado golpe en los instantes finales.

Los blancos comenzaron con el pie a fondo y endosaron un 4-15 en los cinco primeros minutos de un partido en el que los visitantes entraron con más energía.

El Baskonia tampoco tenía fluidez ofensiva y estaba obligado a acabar sus acciones muy forzadas y con demasiada oposición.

Cinco puntos de AJ Lawson en la recta final del primer asalto, amortiguaron el golpe del Real Madrid que volaba al ritmo de sus bases, 19-30.

En 0-6 para los de Pedro Martínez en el comienzo del segundo asalto abrió una brecha que dominó el equipo madridista a pesar de que Kobi Simmons le puso un punto más de energía a su equipo.

Kenneth Faried igualó la diferencia física en la zona y el Baskonia endosó un 11-3 para meterse en el partido. Esto obligó al técnico blanco a poner a sus primeros espadas para recuperar la diferencia por encima de los diez puntos.

Velimir Perasovic detuvo el partido y sus hombres reaccionaron hasta que un triple de Stefan Joksimovic a 9 segundos del descanso apretó el choque 46-52, pero dos despistes flagrantes de los azulgranas regalaron cuatro puntos consecutivos a un Real Madrid que no estuvo fino desde el lanzamiento exterior como en otras ocasiones, pero dominaron el rebote.

Dos triples de AJ Lawson y Stefan Joksimovic pusieron el picante en la apertura de la segunda mitad, mientras que el ritmo blanco lo intentaba poner Theo Maledon.

El uno contra uno dio ventaja a los madrileños que sumaron de tres en tres para mantener a raya a un combativo Baskonia, que hacía lo que podía con los pocos efectivos que tenía.

Ni los espectaculares mates de DJ Stewart y AJ Lawson lograban cambiar la dinámica de una Real Madrid muy anotador, que aprovechaba cualquier resquicio que le permitía su rival para seguir sumando y cerrar el tercer acto con cinco puntos de Tim Luwawu-Cabarrot, 69-82.

Un nuevo parcial de 5-0 para los azulgranas volvió a dar esperanzas a la afición baskonista, pero al conjunto blanco no le costaba recuperar el espacio perdido.

Los locales no dejaron de intentarlo, pero la seriedad del Real Madrid le dio la novena victoria consecutiva, 86-104.

86 - Kosner Baskonia (19+27+23+15): Baugh (10), Joksimovic (12), Stewarrt (13), Frisch (2) y Faried (7) -cinco inicial-, Lawson (17), Simmons (17), Spagnolo (-) y Santos (8).

104 - Real Madrid (30+26+27+18): Maledon (19), Feliz (12), Procida (5), Jantunen (13) y Tavares (10) -cinco inicial-, Shulga (-), Okeke (5), Abalde (8), Jones (13), Campazzo (3), Pradilla (2) y Luwawu-Cabarrot (14).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Luka Kardum (Croacia) y Michele Rossi (Italia). Eliminaron por faltas personales a Spagnolo (min. 38) y Simmons (min. 40). Señalaron falta técnica a Pedro Martínez (min. 15) y a AJ Lawson (min. 18).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Euroliga, disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.136 espectadores. La afición baskonista silbó al palco antes del inicio del partido y se mostraron varios pañuelos blancos, en protesta por las últimas decisiones tomadas por la entidad vitoriana.

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