Unicaja y Barça, ante la cita número 150 de su historia con más de 100 triunfos azulgranas

La primera vez que se midieron estos dos referentes del básquet nacional fue hace casi 45 años, el 20 de diciembre de 1981, cuando los malagueños, con su antigua denominación de Caja de Ronda, visitaron el Palau Blaugrana y perdieron 91-83.

Ahora lo harán por centésima quincuagésima vez en su historia tras un irregular comienzo de liga de ambos, con el Unicaja quinto con tres triunfos y dos derrotas, los mismos que el Barça, séptimo.

El conjunto azulgrana es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja y, hasta el momento, el balance del equipo malagueño es de 46 victorias y 103 derrotas, con un 30,87 por ciento de triunfos para el equipo cajista.

Eso sí, en los partidos disputados como local, 69 en total, el balance del Unicaja es de 25 victorias y 44 derrotas, lo que eleva el porcentaje de triunfos del equipo ahora entrenado por Txus Vidorreta a un 36,23.

La primera victoria del Unicaja contra el Barça fue en la temporada 1989-90 con el mítico equipo malagueño dirigido por Mario Pesquera en el Palau por 88-97. En aquel partido, jugado el 14 de octubre de 1989, el protagonista fue el pívot Joe Arlauckas, quien, con 45 puntos, consiguió su récord de anotación con el Caja de Ronda.

Los 150 partidos tienen un sinfín de nombres propios como los exjugadores Berni Rodríguez (Unicaja) y Juan Carlos 'la Bomba' Navarro (Barcelona), que son los que más duelos han disputado entre ambos equipos.

Berni Rodríguez jugó 52 partidos con el club malagueño frente al Barça, mientras que el también internacional español Juan Carlos Navarro llegó a disputar 73 encuentros contra el equipo andaluz y es el jugador que más veces se ha enfrentado al Unicaja en toda su historia.

En cuanto a los registros de anotación, el jugador del Unicaja que más puntos le ha hecho al Barça es el escolta ruso Serguei Babkov, con 337 en los veinte partidos que disputó.

Respecto a los entrenadores del conjunto malagueño con más duelos frente al Barcelona, destacan el fallecido Javier Imbroda y Joan Plaza, ambos con 22 partidos, mientras que Sergio Scariolo es el que más veces ganó con el equipo cajista al azulgrana, con nueve, e Ibon Navarro, el que mejor porcentaje de victorias tiene frente al Barça (47,06 %).