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Básquetbol
28 de octubre de 2026 - 03:20

Doncic no puede salvar el invicto de los Lakers y victoria, al fin, de los Knicks

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Washington, 27 oct (EFE).- Los New York Knicks lograron su primera victoria de la temporada este martes con un 111-97 ante los Detroit Pistons tras un arranque con tres derrotas seguidas, mientras que Luka Doncic, con sus 41 puntos, no pudo salvar el invicto de los Lakers en Los Ángeles frente a los Portland Trail Blazers.

Por EFE
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Los Blazers asaltaron el Crypto.com Arena por 129-136 y son uno de los cuatro equipos que aún no conoce la derrota junto a Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Memphis Grizzlies, todos en el Oeste.

Los Blazers lanzaron con un indomable acierto del 59 % en tiros de campo (46 de 78), incluido un 50 % en triples (18 de 36). Ja Morant y Deni Avdija convirtieron 23 puntos cada uno, Jrue Holiday 22 y Damian Lillard 21.

Los Lakers respondieron con un 56,3 % en tiros, liderados por los 41 puntos de Doncic y 23 de Austin Reaves, pero un triple y cuatro tiros libres de diferencia les costaron el partido. El esloveno ya promedia 34,3 puntos por partido en este inicio de temporada.

Los vigentes campeones habían empezado el curso perdiendo contra Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Orlando Magic, en un inicio desconcertante tras lograr en junio su primer anillo en más de medio siglo.

El inicio ante los Pistons, que llegaban invictos al Madison Square Garden, tampoco fue alentador para los Knicks. Al término del primer cuarto, Detroit ya había abierto una brecha de 13 puntos (25-38).

Pero todo cambió entre el segundo y tercer cuarto, con un parcial combinado de 63-25 a favor de los Knicks, que dejaron a Detroit en un 9 de 42 en tiros de campo (21,4 %).

"Este es otro año, un equipo nuevo. Las dificultades llegaron pronto, así que tenemos que luchar para sobreponernos", afirmó, aliviado, Jalen Brunson a pie de pista tras la victoria.

Brunson aportó 23 puntos al ataque de los Knicks, pero el mejor fue su compañero Karl-Anthony Towns. El dominicano terminó el partido con 27 puntos y 20 rebotes.

Más emocionante fue el partido que enfrentó en Boston a Celtics y Brooklyn Nets. Jayson Tatum, con una canasta sobre la bocina, dio a los Celtics el triunfo por 125-124 en la prórroga. Tatum firmó 40 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias.

Los Nets de Jordi Fernández, que aún no conocen el triunfo, habían logrado forzar la prórroga al igualar un partido que perdían de cuatro (117-113) a cuatro segundos del final.

Brooklyn mandó durante la prórroga, hasta que Tatum sentenció con ese lanzamiento quirúrgico justo delante de Fernández.

Paul George aportó 20 puntos a la cuenta de los Celtics, mientras que Michael Porter Jr. firmó 27 puntos y 12 rebotes para los Nets, con 24 de Julius Randle. Joe Mazzulla solo dio 6 minutos al español Hugo González, que atrapó dos rebotes.

Lo de los San Antonio Spurs frente a los Sacramento Kings (130-103) fue un auténtico paseo militar. Los texanos ganaban 80-54 al descanso y durante el segundo tiempo se dedicaron a gestionar esa ventaja.

Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 29 puntos y 10 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 26 puntos con un 8 de 13 en triples.

Este es el segundo triunfo de los Spurs, vigentes finalistas de la NBA, tras empezar el curso con dos derrotas.

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