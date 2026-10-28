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Básquetbol
28 de octubre de 2026 - 15:50

Haliburton, baja por tiempo indefinido por una lesión en el isquiotibial

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Miami (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers, permanecerá alejado de las pistas de manera indefinida debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, según informaron este miércoles The Athletic y ESPN.

Por EFE
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Haliburton había regresado a la competición esta temporada tras un año de baja por la lesión del tendón de Aquiles sufrida en las Finales de 2025.

Disputó 35 minutos en el último encuentro que los Pacers perdieron ante los Milwaukee Bucks el pasado lunes, pero reconoció sentirse "un poco maltrecho" tras el final.

El base promedia 21,8 puntos y 9,5 asistencias en los cuatro partidos que ha disputado esta temporada, en los que los Pacers registran dos victorias y dos derrotas.

Su regreso había insuflado esperanza a la franquicia de Indianápolis, después de un último año en el que acabaron con el segundo peor récord en la Conferencia Este, pero su selección en el 'draft' acabó en manos de Los Ángeles Clippers, fruto de un traspaso en febrero.

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