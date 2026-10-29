95-76. El Real Madrid también puede con el Fenerbahce y consigue la décima

Además de los diez triunfos, los blancos encadenaban cinco partidos seguidos por encima de los 100 puntos, con grandes porcentajes desde el 6,75. Ante los de Estambul vieron frenada ligeramente su racha anotadora, pero supieron ganar gracias a otro partido coral y pese a conceder un total de 20 rebotes ofensivos.

Con este triunfo, el conjunto 'merengue' suma ya seis en la Euroliga, en una triunfal trayectoria que deja atrás el mal arranque de temporada, marcado por las tres derrotas en los tres primeros partidos. Maledon volvió a ser el mejor, algo ya habitual, con 26 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 35 de valoración.

El Fenerbahce llegaba con la vitola de tener una de las mejores defensas de la competición y así se lo hizo saber al Real Madrid. Muy metidos en línea de pase, los de Sarunas Jasikevicius aprovecharon para transformar las primeras tres primeras pérdidas locales (8 en los primeros diez minutos), 4-9 (min.4).

La premisa era clara, cortar el ritmo ofensivo del conjunto blanco, que sólo lanzó cinco veces desde el triple en el primer cuarto, y sacar rédito del rebote ofensivo. Poco le importó al Fenerbahce entrar en bonus a mitad de cuarto.

Sin embargo, Facundo Campazzo aceleró la fluidez en ataque de los suyos con 8 puntos (2/2 en triples) y ayudó a despertar a la grada, que se quedó fría tras un mal gesto y posterior caída de Maledon, 22-24 (min.10).

El Real Madrid continuó perdiendo con claridad la lucha bajo los tableros, incluso con Tavares en cancha, pero empezó a penalizar el balance defensivo de los otomanos cada vez que podía correr al ritmo de un vertiginoso Maledon, 39-26 (min.15).

Los de Pedro Martínez perdieron fuelle en los últimos minutos de la primera mitad debido a la calidad y el empuje de Talen-Horton Tucker, autor de 16 puntos en la primera mitad y protagonista de un descomunal mate, que rebajó la renta al descanso, 47-42 (min.20).

El rimo fue más trabado en la reanudación. El Fenerbahce no acertaba desde fuera (2/15 y 13,3%) y el Real Madrid aprovechó la presencia de Tavares en la pintura para sumar desde el rebote ofensivo, 55-46 (min.25).

Los blancos recuperaron sensaciones perimetrales con tres triples consecutivos y una grada en ebullición para subir la máxima hasta el momento, 18 puntos de diferencia, 68-50 (min.29).

Los turcos no tuvieron más noticias de Horton-Tucker, pero a base de empuje en el rebote ofensivo y de acierto en el triple volvieron a amenazar la ventaja del Real Madrid a falta de seis minutos para el final del encuentro, 74-66.

Cuando la amenaza era cada vez más real, los blancos supieron encontrar a un Andrés Feliz prácticamente inédito hasta el momento para sellar un nuevo triunfo en casa y reforzar aún más la solidez de este nuevo Real Madrid de Pedro Martínez, que cierra el mes de octubre con una única derrota en 11 partidos, ante el Hapoel Tel-Aviv como visitante en Sofía (Bulgaria).

95 - Real Madrid (22+25+23+25): Maledon (26), Feliz (8), Procida (5), Jantunen (-) y Tavares (14) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (8), Pradilla (4), Abalde (8), Campazzo (10), Okeke (6), Llull (-) y Jones (6).

76 - Fenerbahce (24+18+13+21): Larkin (7), Baldwin IV (7), Shields (8), Key (6) y Sanli (-) -cinco titular-, Larkin (-), Bingham (3) Forrest (6), Melli (2), Horton-Tucker (16), Clyburn (21), Silva (-) y Sargiunas (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Gytis Vilius (Lituania) y Stefan Calic (Serbia). Señalaron falta técnica a Andrés Feliz (min.3), del Real Madrid, y disruptiva a Trent Forrest, del Fenerbahce (min.6).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 9.826 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).