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Básquetbol
31 de octubre de 2026 - 07:55

El Surne, a prolongar su reacción en una exigente visita al Joventut

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Bilbao, 31 nov (EFE).- El Surne Bilbao afronta este domingo una exigente visita al Olímpic (12.00 horas CET) para medirse al Asisa Joventut con el objetivo de dar continuidad a su progresión en este inicio de temporada y buscar un triunfo de prestigio ante uno de los conjuntos más competitivos del campeonato.

Por EFE
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Los 'hombres de negro' llegan a esta sexta jornada integrados en el amplio grupo de nueve equipos que comparten un balance de 3-2, después de superar en Miribilla al MoraBanc Andorra en un partido muy trabajado que les permitió resarcirse del duro revés encajado la semana anterior en la cancha del Real Madrid.

Con ese impulso, y pese a las secuelas del proceso vírico que mermó a varios de sus jugadores más importantes, el Surne estuvo muy cerca de dar un golpe de autoridad en Berlín frente al Alba, campeón alemán y uno de los aspirantes al título de la Liga de Campeones. El conjunto bilbaíno llegó a manejar una ventaja de 13 puntos, aunque acabó cediendo por un ajustado 103-100.

De cara a la cita de Badalona, el técnico del equipo vizcaíno, Jaume Ponsarnau, tiene a toda la plantilla a su disposición una vez restablecidos los jugadores afectados por ese proceso vírico. El entrenador deberá realizar un descarte, una decisión que en las cinco jornadas disputadas hasta ahora en la Liga Endesa se han repartido el pívot Ondrej Hustak y el base Dan Duscak.

El equipo bilbaíno tratará de romper una racha de tres derrotas consecutivas en la pista verdinegra, donde no gana desde hace más de cuatro años. Su último triunfo en Badalona fue el 76-81 conseguido en la primera jornada de la temporada 2022-23.

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