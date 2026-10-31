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Básquetbol
31 de octubre de 2026 - 06:15

Sergi Quintela se reencuentra con el Breogán

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Santiago de Compostela, 31 oct (EFE).- El reencuentro de Sergi Quintela con el Breogán marca el primer derbi gallego de la temporada en la liga Endesa, que se vivirá este domingo en la pista del Obradoiro.

Por EFE
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Su último partido con el Breogán en la ACB lo jugó el 12 de mayo de 2024 en Murcia. 903 días después tendrá como rival, por primera vez en la élite, al equipo de su vida y a su hermano mayor.

Símbolo del breoganismo, el fichaje de Sergi Quintela causó un terremoto en el baloncesto gallego. Tras ocho defendiendo la camiseta celeste de manera profesional, el pequeño de los Quintela decidió en el verano de 2024 ejecutar la cláusula de salida de su contrato para convertirse en agente libre y firmar por el club santiagués, eterno rival del Breo.

El base cerraba su etapa en el Pazo Provincial de Lugo, donde sigue jugando su hermano Erik, tras disputar 97 partidos en la ACB con el Breogán, con el que debutó en el curso 2018-19. El viaje a Santiago tenía un doble reto: ascender al Obradoiro y asumir mayor protagonismo del que estaba teniendo en su casa.

El derbi de mañana también será el primero que viva Luis Casimiro como técnico celeste. El veterano preparador ciudadrealeño ha dotado al Breogán de una seña de identidad que lo ha llevado a ser el segundo equipo más anotador de la liga Endesa, con una media de 103 puntos por encuentro.

A diferencia del Obradoiro, el equipo lucense se caracteriza por jugar a un alto número de posesiones y una notable eficiencia en ataque. A eso se une la magistral dirección de juego del croata Dominik Mavra, que genera muchas ventajas para sus compañeros.

Su apuesta por finalizar sus ataques desde la línea de tres puntos supondrá una amenaza para la defensa del Obradoiro. Pero no la única. En el juego interior, Danko Brankovic se medirá al dominicano Joel Soriano. El dominio del rebote será otra de las claves del encuentro.

Diego Epifanio, actual entrenador obradoirista, tiene a todos sus jugadores disponibles, mientras que Casimiro está pendiente del base estadounidense Rasir Bolton y del pívot montenegrino Aleksa Ilic, que arrastran molestias musculares.

Este partido, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa, comenzará a las 12:00 horas CET en el Multiusos Fontes do Sar y será dirigido por los árbitros Emilio Pérez Pizarro, Fabio Fernández y Guillermo Ríos.

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