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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 15:10

106-83. El Baskonia de Perasovic consigue su primer triunfo

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Vitoria (España), 1 nov (EFE).- El Kosner Baskonia de Velimir Perasovic consiguió este domingo su primer triunfo desde que el croata llegó a su banquillo y se impuso al Kids&Us Manresa por 106-83, en un duelo en el que salió a relucir la calidad individual de los azulgranas en la sexta jornada de la Liga Endesa.

Por EFE
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Kobi Simmons en la primera parte y DJ Stewart tras el descanso lideraron al equipo vitoriano, que se repuso a una desconexión tras el paso por vestuarios para sentenciar el partido antes del último asalto y dejar al Manresa sin victorias en la liga.

El base cerró el choque con 27 créditos de valoración, mientras que por el lado visitante Yordan Minchev fue el más regular con 12 puntos y 14 rebotes.

Los visitantes comenzaron más inspirados de cara al aro en un partido que empezó con bajas revoluciones.

El tiro libre ayudó a los azulgranas a entrar en un partido en el que Notae y Joksimovic movían el árbol en uno y otro lado.

Once puntos de Kobi Simmons con tres triples consecutivos dieron otro aire al partido y colocaron a los locales por delante con un importante parcial de 11-0, en un primer asalto con un inusual acierto exterior, 30-22.

Las faltas personales y las pérdidas de balón fueron un lastre para lo de Diego Ocampo. Ongenda cometió su tercera falta en el arranque del segundo periodo y condicionó la rotación interior de un equipo que sufría defensivamente.

El cuarto triple de Kobi Simmons mantenía la distancia baskonista sobre el Manresa, que mejoró en su disposición en las dos canastas y no se fue del partido.

La energía defensiva del Manresa le permitió recortar distancias y frenar el ritmo anotador de un Baskonia que funcionaba mejor con velocidad.

Un triple de AJ Lawson devolvió la calma en el marcador para el Baskonia al descanso, 50-40.

Los de Ocampo entraron con mayor concentración tras el paso por vestuarios y estrecharon el cerco sobre un Baskonia que ganaba enteros con AJ Lawson y Kobi Simmons en pista.

Yordan Minchev lideró la reacción del conjunto manresano, que le dio la vuelta al partido con un 6-18 en solo cuatro minutos.

La calidad de los azulgranas, con DJ Stewart a la cabeza, recuperó el sitio para los locales, que volvieron a tomar el mando del partido con otro gran parcial, 24-4, que estuvo cerca de dejar sentenciado el duelo (83-64).

La distancia se fue ampliando en un partido más roto y descontrolado que se le hizo demasiado largo a un Manresa que cosechó su sexta derrota en seis partidos.

106 - Kosner Baskonia (30+20+33+23): Simmons (22), Joksimovic (15), Lawson (16), Stewart (17) y Santos (5) -cinco inicial-, Frisch (10), Baugh (2), Spagnolo (10) y Faried (9).

83 - Kids&Us Manresa (22+18+24+19): Benítez (8), Notae (10), Tamba (2), Vila (2) y Ongenda (8) -cinco inicial-, Kolenda (11), Minchev (12), Beaufort (6), Bassas (3), Pumarola (3), Agbo (9) y Oriola (9).

Árbitros: Rafael Serrano, Javier Torres y Javier Ávila. Sin eliminados. Señalaron falta flagrante a Notae (min. 4) y técnica al banquillo visitante (min. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7.194 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario en Toledo.

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