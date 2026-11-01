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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 17:40

79-111. El Valencia Basket pasa por encima del MoraBanc Andorra

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Andorra la Vella, 1 nov (EFE).- El Valencia Valencia Basket pasó este domingo por encima del MoraBanc Andorra de Žan Tabak, que desapareció en los últimos 10 minutos, en los que encajó un parcial de 11-34, y sufrió una derrota escandalosa (79-111).

Por EFE
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La igualdad y las rotaciones en el banquillo fueron la nota predominante de los primeros 10 minutos. El MoraBanc Andorra aguantó el tipo después del 6-11 inicial de parcial del Valencia Basket y, con los puntos de Artem Pustoyvi y Kassius Robertson, reaccionó y ganó el primer cuarto por 21-20.

En el segundo cuarto, el equipo de Xavi Albert despertó con un parcial de 1-11 para situar el 22-31 con dos mates seguidos de Nael Sako. Tabak pidió tiempo muerto y sus jugadores respondieron hasta el 34-37.

A partir de entonces, el parcial del Valencia Basket fue de 3-13 para conseguir la máxima diferencia (+12, 34-46). Kassius Robertson, que jugaba contra uno de sus exequipos en la ACB, anotó cinco puntos seguidos, los últimos tres sobre la bocina con un triple para el 39-46.

Tras el descanso, Armoni Brooks fue el gran protagonista del Valencia Basket. El escolta estadounidense, que había anotado 10 puntos hasta el intermedio, se fue hasta los 23 en el tercer cuarto con cuatro triples.

Los de Tabak compitieron, pero no pudieron con la calidad ofensiva de los de Xavi Albert. Al final del tercer cuarto se llegó con un 68-77 y 31 puntos recibidos por el MoraBanc.

Un parcial de 11-34 explica lo que pasó en el último cuarto. El MoraBanc desapareció de la pista de manera incomprensible y el Valencia Basket le paso por encima con un destacado de Mario Saint-Supéry, que anotó 12 puntos en los últimos diez minutos.

79 - MoraBanc Andorra (21+18+29+11): Akinjo (17), Best (5), Wes Iwundu (3), Cam McGriff (3) y Pustovyi (19) -cinco inicial-; Robertson (18), Mutic (2), Radošević (5), Kuric (6), Andronikashvili (-), Owen Aquino (1) y Chumi Ortega (-).

111 - Valencia Basket (20+26+31+34): TJ Shorts (8), Saint-Supéry (17), Taylor (11), Osetkowski (6) y Sako (8) -cinco inicial-; Álvaro Cárdenas (-), Brooks (23), Jasiel Rivero (7), Josep Puerto (13), Corbalán (8), Moore (8) y Lucas Marí (2).

Árbitros: Alfonso Olivares, Sergio Manuel y David Sánchez. Eliminaron por cinco faltas a Cam McGriff (m.37), del -MoraBanc Andorra.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa en el Pabellón Toni Martí ante 2.898 espectadores.

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