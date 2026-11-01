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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 10:10

90-110. El Breogán liquida al Obradoiro en el tercer cuarto

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- El Río Breogán, con un notable acierto exterior y su habitual juego coral en ataque, liquidó el derbi gallego frente al Obradoiro en el arranque del tercer cuarto, cuando golpeó a su rival con un escandaloso parcial 6-23 que Diego Epifanio no logró cortar con un tiempo muerto.

Por EFE
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El partido parecía sentenciado (49-73), pero el equipo santiagués apretó en defensa y desde ahí empezó a soñar con la remontada. Se acercó a 13 (60-73, min.27), que no fueron 11 por un error arbitral. Entonces, la apuesta de Luis Casimiro por jugar con dos bases acabó resolviendo el duelo. Bajo la dirección del croata Dominik Mavra, decisivo con sus asistencias, Breogán recuperó la renta de 20 puntos (62-82) con tres triples consecutivos, uno de Tevin Brown y dos de Rasir Bolton.

El derbi arrancó con mucho acierto en ambos lados de la pista. Obradoiro castigaba la defensa rival con su acierto desde la línea de tres puntos -4 triples seguidos-, pero le faltaba intensidad para cerrar su aro. Además, Breogán anotaba con facilidad, con Josep Peris desatado.

El intercambio de golpes era continuo (24-27, 34-33), pero la sensación era que Breogán estaba mucho más cómodo. Obradoiro aceptó jugar al baloncesto de ida y vueltas, y ahí el equipo de Casimiro es imparable. Con un parcial 0-8 en el último minuto y medio del segundo asalto, se marchó al intermedio con una renta de siete puntos (43-50).

Aunque el veterano entrenador no lo quiera decir, este Breogán es un serio candidato a jugar la Copa del Rey. Mavra es el director de una orquesta donde Brown, Francis Alonso y Rasir Bolton castigan desde el perímetro, donde Andric asume con brillantez su rol secundario (14 puntos y 22 créditos de valoración) y donde Brankovic lo hace bajo el aro.

90.- Monbus Obradoiro (22+21+19+28): Childress (7), Barcello (18), Leo Meindl (11), Abogidi (-) y Joel Soriano (22) -cinco inicial-; Agada (11), Alejandro Galán (4), Sergi Quintela (4), Dos Anjos (2), Barrueta (11) y Alonso Faure (-).

110.- Río Breogán (20+30+32+28): Tevin Brown (22), Rasir Bolton (16), Peris (6), Andric (16) y Kasibabu (2) -cinco inicial- Mavra (11), Andersson García (6), Francis Alonso (19), Aranitovic (-), Brankovic (12) y Vicedo.

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Fabio Fernández y Guillermo Ríos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 6.000 espectadores.

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