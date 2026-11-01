90-79: El Real Madrid sigue con paso firme en un día histórico para Tavares

Ante un conjunto blanco invicto en la competición, inmerso en una racha de diez triunfos consecutivos entre España y Europa anotando en ellos 89 puntos o más, y quemando plusmarcas de triples en algunos de sus encuentros más recientes, el cuadro burgalés parecía, a priori, una 'presa fácil'.

Sin embargo, los de Porfirio Físac se empeñaron en romper los pronósticos con un primer acto impecable, en el que dominaron el rebote y dejaron al rival en solo 14 puntos, su menor anotación en un cuarto en lo que va de liga. Ayudó a ello también el 0-6 en lanzamientos exteriores de los de Pedro Martínez, menos inspirados en esa faceta que otros días.

También la ausencia de un faro como el francés Theo Maledon, quien recogió en la previa el trofeo de MVP del mes y luego se fue al lado del banquillo a seguir todo con la mirada por lesión. Como Mika Jantunen y Nick Smith Jr., inquilinos recientes también de una enfermería a la que de repente se le ha empezado a acumular el trabajo.

El dominio de los visitantes se estiró hasta que, a falta de 02.25 para el descanso, el Real Madrid adquirió su primera ventaja desde el 2-0 gracias a unos tiros libres anotados por Timothé Luwawu-Cabarrot. A partir de ese momento ya no frenó hasta cerrar la remontada con un parcial de 12-0 que, a la postre, le permitió irse a los vestuarios con ventaja de ocho (39-31, m.20).

De vuelta al parqué, el momento más ansiado. Con solo 36 segundos disputados, Walter Tavares bloqueó un lanzamiento de Balsa Koprivica. No fue una acción cualquiera, ya que, con ese tapón, se convirtió en el que más ha puesto en la historia de la competición, superando los 738 de Fran Vázquez.

Esa gesta individual tuvo un reconocimiento a la altura de su 2.20, ya que se detuvo el juego para que saltaran a la pista su hijo, su hija y su mujer, haciéndole entrega de una placa conmemorativa y de un trofeo con forma de mano de grandes dimensiones. Asimismo, Sergio Llull, compañero y capitán del conjunto blanco, le obsequió con la pelota con la que había logrado el récord mientras, desde la grada, los aficionados puestos en pie coreaban su nombre.

No despistó la celebración a los de casa, que primero mantuvieron la distancia y, poco a poco, la fueron estirando, finalmente con un parcial de 10-2 que les puso catorce arriba a falta de 04.33 de la media hora. Sobre el colchón de la decena se acomodó el anfitrión sin volver a caerse de él a pesar de que pudo rebajarlo el Burgos, especialmente cuando Dani Díez cometió un fallo en una entrada a canasta en el último cuarto que fue respondido con un triple de Max Shulga, esta vez más protagonista que en otras ocasiones con 14 puntos y 15 de valoración.

90 – Real Madrid (14+25+25+26): Feliz (4), Llull (10), Procida (-), Okeke (6), Tavares (6) -cinco inicial-, Sarr (11), Shulga (14), Campazzo (7), Pradilla (9), Luwawu-Cabarrot (17), Abalde (4) y Jones (2).

79 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (17+14+22+26): Steward (20), Taboada (8), Radosavljevic (3), Díez (11), Koprivica (-) -cinco inicial-, Samar (2), Almazán (-), Audige (2), Guerrero (-), Doumbouya (4), Sengfelder (15), Lobaco (14).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.610 espectadores. En la previa el francés Theo Maledon recibió el trofeo que le acredita como MVP de la competición en el mes de octubre y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).