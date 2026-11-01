90-98. Jordi Fernández gana su primer partido del curso

Los Nets habían comenzado la temporada con cinco derrotas de cinco.

El conjunto neoyorquino encontró además el respaldo de Day'Ron Sharpe, que aportó quince puntos y trece rebotes, y del francés Nolan Traoré, autor de 16 puntos y seis asistencias.

Indiana se acercó a tres puntos en el último periodo, pero el equipo de Fernández contuvo la reacción y pudo asegurar su primera alegría del curso.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 23 puntos, mientras que Pascal Siakam añadió diecisiete. Indiana afrontó el encuentro sin Tyrese Haliburton, Ivica Zubac ni Obi Toppin.

Los Nets volverán a jugar este lunes, cuando visitarán a los New York Knicks en el derbi. Los Pacers recibirán a los Atlanta Hawks, también este lunes, en busca de una reacción ante su público.