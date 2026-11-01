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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 23:05

90-98. Jordi Fernández gana su primer partido del curso

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández estrenaron este domingo su casillero de victorias en la temporada de la NBA al imponerse por 98-90 a los Indiana Pacers, con 23 puntos de Michael Porter Jr. y veinte de Julius Randle.

Por EFE
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Los Nets habían comenzado la temporada con cinco derrotas de cinco.

El conjunto neoyorquino encontró además el respaldo de Day'Ron Sharpe, que aportó quince puntos y trece rebotes, y del francés Nolan Traoré, autor de 16 puntos y seis asistencias.

Indiana se acercó a tres puntos en el último periodo, pero el equipo de Fernández contuvo la reacción y pudo asegurar su primera alegría del curso.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 23 puntos, mientras que Pascal Siakam añadió diecisiete. Indiana afrontó el encuentro sin Tyrese Haliburton, Ivica Zubac ni Obi Toppin.

Los Nets volverán a jugar este lunes, cuando visitarán a los New York Knicks en el derbi. Los Pacers recibirán a los Atlanta Hawks, también este lunes, en busca de una reacción ante su público.

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