ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 20:40

97-108. Los Celtics ganan en Orlando con Hugo González de titular

Imagen sin descripción

Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Boston Celtics sumaron este domingo su quinta victoria consecutiva en la NBA al imponerse por 97-108 a los Orlando Magic, en un encuentro en el que el español Hugo González fue titular por primera vez esta temporada y aportó siete puntos en casi catorce minutos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

González respondió con intensidad a su oportunidad en el quinteto inicial de Joe Mazzulla. Terminó con tres canastas en cinco intentos, un triple, un rebote, una asistencia y dos robos, además de una entrega en los balones divididos que fue más allá de sus números.

El español dejó una de sus mejores acciones en el primer cuarto, cuando conectó con Jayson Tatum en un contragolpe y convirtió una canasta con falta añadida, aunque no aprovechó el tiro libre. Sus siete puntos llegaron antes del descanso.

Tatum encabezó a los visitantes con 32 puntos, siete asistencias y un decisivo 15 de 17 desde la línea de personal. Paul George acompañó con 17 tantos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras Derrick White y Luka Garza añadieron doce puntos cada uno.

Orlando llegó a tener una ventaja de ocho puntos en el primer periodo y Boston respondió con una renta de diez en el segundo, antes de alcanzar el intermedio con un 55-50 a favor.

Los Magic mantuvieron sus opciones tras el descanso y entraron en el último cuarto a tres puntos, en el 74-77, pero los Celtics resolvieron con un parcial de 31-23.

Anthony Black y Tristan da Silva lideraron a Orlando con 23 puntos cada uno. Franz Wagner repartió doce asistencias, pero sufrió en el lanzamiento, con cinco aciertos en veinte intentos.

Boston ganó pese a su modesto 27,3% en triples y castigó las pérdidas locales con 21 puntos. Orlando, sin Paolo Banchero ni Jalen Suggs, sigue sin ganar en casa.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
ABC Motor
Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Migue Zaldívar
Ver más
05
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más

Te puede interesar