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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 11:25

Pedro Martínez abre la puerta a Ndiaye: "Nos gustaría incorporarlo"

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Madrid, 1 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid de baloncesto, habló, sin citarlo expresamente, acerca de la posibilidad de recuperar al ala-pívot Eli John Ndiaye, quien actualmente se encuentra cedido en el Joventut de Badalona, al ser preguntado sobre el interés en posibles refuerzos debido a las bajas por lesión que ha sufrido el equipo recientemente.

Por EFE
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"No es algo que sea de mi responsabilidad; hay otras personas en el club que están todo el día pendientes y trabajando en ello. Lo segundo es que esto no es ir al mercado y decir 'mira, aquí está lo que necesitamos' como si estuviera esperando a que vayamos y lo cojamos. Eso no funciona así y ahora mismo no es tan fácil. Es más fácil decirlo que fichar realmente a alguien. Estamos analizando qué podemos hacer y, evidentemente, tenemos algún jugador nuestro cedido en la liga", dijo a la conclusión del duelo liguero que ganaron ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

"Nos gustaría ver la posibilidad de recuperarlo, pero no es algo que vaya a pasar seguro ni que sea de mi potestad. Es un chico que hizo la pretemporada con nosotros, es uno de los nuestros y, de hecho, es jugador nuestro aunque ahora tiene contrato con otro equipo y no sé si va a ser posible. Obviamente, nos gustaría incorporarlo. Si no puede ser, no nos vamos a echar a llorar. Si no puede ser tiraremos para adelante con lo que tenemos e intentaremos ser lo más competitivos posibles", señaló en relación al jugador, que ya ha sonado para volver al club.

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