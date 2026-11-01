Pedro Martínez abre la puerta a Ndiaye: "Nos gustaría incorporarlo"

"No es algo que sea de mi responsabilidad; hay otras personas en el club que están todo el día pendientes y trabajando en ello. Lo segundo es que esto no es ir al mercado y decir 'mira, aquí está lo que necesitamos' como si estuviera esperando a que vayamos y lo cojamos. Eso no funciona así y ahora mismo no es tan fácil. Es más fácil decirlo que fichar realmente a alguien. Estamos analizando qué podemos hacer y, evidentemente, tenemos algún jugador nuestro cedido en la liga", dijo a la conclusión del duelo liguero que ganaron ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

"Nos gustaría ver la posibilidad de recuperarlo, pero no es algo que vaya a pasar seguro ni que sea de mi potestad. Es un chico que hizo la pretemporada con nosotros, es uno de los nuestros y, de hecho, es jugador nuestro aunque ahora tiene contrato con otro equipo y no sé si va a ser posible. Obviamente, nos gustaría incorporarlo. Si no puede ser, no nos vamos a echar a llorar. Si no puede ser tiraremos para adelante con lo que tenemos e intentaremos ser lo más competitivos posibles", señaló en relación al jugador, que ya ha sonado para volver al club.