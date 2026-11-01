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Básquetbol
01 de noviembre de 2026 - 09:55

Walter Tavares, con 739, se convierte en el mayor taponador histórico de la Liga Endesa

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Madrid, 1 nov (EFE).- Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, se ha convertido, con 739, en el jugador con más tapones en la historia de la Liga Endesa durante el encuentro que mide a los suyos contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos, superando al español Fran Vázquez, quien hasta ahora ostentaba en solitario la plusmarca.

Por EFE
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Tavares arrancó el encuentro con solo uno menos que Vázquez, 737, y le igualó a falta de 01.12 para el final del primer cuarto al ponerle uno a Sekou Doumbouya. Posteriormente, con 36 segundos disputados del segundo tiempo, repitió la acción sobre Balsa Koprivica.

En ese momento se detuvo el partido y saltaron a la pista su mujer y sus hijos para hacerle entrega de una placa conmemorativa y de un trofeo con forma de mano de grandes dimensiones. Asimismo, Sergio Llull, compañero y capitán del conjunto blanco, le obsequió con la pelota con la que había logrado la gesta.

Mientras, desde la grada, los aficionados puestos en pie corearon su nombre y, posteriormente, le dedicaron una ovación tras ser cambiado por primera vez desde ese momento, a falta de 05.55 para el desenlace del tercer cuarto.

De todos los bloqueos que Tavares ha puesto en el torneo, en la que promedia 1.8 por partido, un total de 122 llegaron con la camiseta del Gran Canaria y 617 con la de su actual club.

Este récord se suma al que ya tiene en la máxima competición europea, la Euroliga, donde atesora a día de hoy 557, casi doscientos más que el segundo, Bryant Dunston (376).

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