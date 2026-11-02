112-117. Aday Mara roza el doble-doble en el triunfo de OKC

Mara convirtió 5 de sus 7 tiros de campo, capturó 3 rebotes ofensivos y cometió 2 pérdidas y 4 faltas.

El español, de 21 años, fue elegido por los Thunder en el puesto número 12 del draft de 2026. Ante Cleveland disputó su séptimo partido en la NBA, después de sumar 7 puntos contra San Antonio, 2 ante Denver, 2 frente a los Clippers, 11 puntos y 10 rebotes contra Phoenix, 6 puntos ante Dallas y 7 y 9 rebotes frente a Houston.

Oklahoma City, que llegaba a Cleveland tras sufrir dos derrotas consecutivas, afrontó el encuentro sin Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace, Alex Caruso, Thomas Sorber ni Nikola Topic.

Shai Gilgeous-Alexander lideró la victoria con 43 puntos, ocho asistencias, cuatro rebotes, dos robos y un tapón. El canadiense firmó catorce canastas en 35 tiros, cuatro triples y once libres. Ajay Mitchell añadió veinte puntos e Isaiah Hartenstein dominó con catorce rebotes.

Para Cleveland, Donovan Mitchell y Meleek Thomas anotaron 17 puntos cada uno. Evan Mobley aportó 16 y Jarrett Allen, catorce.