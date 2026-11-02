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Básquetbol
02 de noviembre de 2026 - 12:35

Duarte supera su lesión y vuelve a los entrenamientos en el Baskonia

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Vitoria (España), 2 nov (EFE).- El dominicano Chris Duarte se incorporó este lunes a los entrenamientos y será otro efectivo más para el Kosner Baskonia de Velimir Perasovic.

Por EFE
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Desde la llegada del técnico croata a Vitoria, las lesiones se han cebado con la plantilla baskonista.

El primero en caer fue Chris Duarte, que, tras superar una lesión muscular, comenzará esta semana a trabajar en los entrenamientos junto al grupo, después de vestirse de corto en la sexta jornada liguera, este domingo ante el Manresa, aunque no jugó.

Se prevé que regrese a la competición el próximo jueves en el duelo de Euroliga frente al Fenerbahçe, mientras que Rodions Kurucs sigue trabajando en su recuperación con el objetivo de “regresar próximamente a la disciplina del grupo”, según informó el club vasco.

Tadas Sedekerskis, por su parte, “continúa evolucionando favorablemente” y su progresión marcará su regreso.

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