Duarte supera su lesión y vuelve a los entrenamientos en el Baskonia

Desde la llegada del técnico croata a Vitoria, las lesiones se han cebado con la plantilla baskonista.

El primero en caer fue Chris Duarte, que, tras superar una lesión muscular, comenzará esta semana a trabajar en los entrenamientos junto al grupo, después de vestirse de corto en la sexta jornada liguera, este domingo ante el Manresa, aunque no jugó.

Se prevé que regrese a la competición el próximo jueves en el duelo de Euroliga frente al Fenerbahçe, mientras que Rodions Kurucs sigue trabajando en su recuperación con el objetivo de “regresar próximamente a la disciplina del grupo”, según informó el club vasco.

Tadas Sedekerskis, por su parte, “continúa evolucionando favorablemente” y su progresión marcará su regreso.