El FIATC Girona busca recuperar las sensaciones en Europa

El equipo de Moncho Fernández puso fin la semana pasada a una racha de cuatro triunfos seguidos perdiendo la condición de invicto en la Copa FIBA Europa con una derrota contra el NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro, en un encuentro en el que solo fue por detrás en el 2-0 inicial y en el 81-79 final.

Y este sábado sumó otro tropiezo como visitante en la Liga Endesa en la pista del Casademont Zaragoza (107-78), el tercero en tres desplazamientos en la competición.

La dinámica ascendente e ilusionante se ha frenado de repente y ahora el equipo catalán regresa al calor de Fontajau con el objetivo de dar un paso adelante en su evolución como equipo.

Y es que ha sido en casa donde ha ganado las tres jornadas de la ACB y los dos encuentros de la Copa FIBA Europa y ha demostrado su mejor versión, colectiva e individual.

El Levice, en cambio, ha perdido los dos partidos europeos como local y ha ganado sus dos desplazamientos: la semana pasada venció en casa del colista, el Dinamo de Bucarest rumano, por 76-78.

Su gran amenaza es el base americano Tony Hicks (18,3 puntos por partido en la competición) y también el ala-pívot nigeriano Chuba Ohams.

El Girona cuenta con uno de los jugadores del quinteto ideal de la Copa FIBA Europa del mes de octubre: el base estadounidense Mac McClung (20,7 puntos), triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League.

Su otro principal peligro es el alero dominicano Jassel Pérez, segundo mejor jugador de toda la Liga Endesa en puntos (21) y valoración (23).

Ambos fueron los mejores en Zaragoza -Pérez (19 puntos) y McClung (16)- pero el equipo sufre cuando no tiene a nadie más quien acompañé a sus dos máximos anotadores, sobre todo cuando falla la defensa, como ocurrió en el Pabellón Príncipe Felipe.

Para el partido ante el Levice siguen de baja el base Isaac Vázquez y los aleros Pep Busquets y Maxi Fjellerup, y Moncho Fernández deberá descartar a un jugador para este encuentro, porque la Copa FIBA Europa exige un mínimo de cinco cupos y debe incluir a los jóvenes Sergi Juher y Enric Sanmartín.