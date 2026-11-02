Un Valencia Basket liberado visita al Fenerbahce en busca de un triunfo histórico

El Valencia Basket ha caído en las diez ocasiones en las que se ha visto las caras con el conjunto turco. La última vez fue en el partido disputado en el Roig Arena el pasado 14 de octubre en un duelo en el que llegó a perder de 26 puntos (69-88). La ocasión en la que estuvo más cerca de ganar fue la temporada pasada también en el Roig Arena en un partido decidido en la prórroga (72-75).

De cara al duelo de este miércoles, el Valencia Basket llega con el impulso del triunfo en la Liga Femenina Endesa ante el Celta (81-52) y con la liberación de la primera victoria en la Euroliga lograda la jornada anterior ante el Rapid de Bucarest (105-74). Con ese resultado, el conjunto ‘taronja’ es el tercer clasificado del grupo C con un balance de una victoria y dos derrotas.

En esta fase de grupos de la Euroliga, los tres primeros de cada grupo acceden a la siguiente ronda arrastrando los resultados cosechados en esta primera por lo que tiene 'amarrado' su pase.

El entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, continúa con las bajas de las exteriores Leticia Romero, Alicia Flórez y Kendra Chery. La interior Alisia Jenkins, que firmó un contrato temporal que incluye esta primera semana de noviembre, tampoco viajó a Estambul. A las diez jugadoras de la primera plantilla que ha desplazado a Turquía se une la canterana Isa Hernández.

Este domingo tras el triunfo ante el Celta, Torralba confirmó en rueda de prensa que, de haber jugado contra las gallegas, “habría sido su último partido”.

Su rival será un Fenerbahce que defiende el título logrado la pasada temporada y que continúa invicto y como líder del grupo después de la victoria lograda ante el Flammes Carolo Basket la jornada anterior (81-71).

En estas primeras tres jornadas, las principales referentes del equipo turco son las pívots Lauren Betts y Emma Meesseman. Betts promedia 11,7 puntos, 9 rebotes y 18,7 créditos de valoración por partido, mientras que Meesseman se va a los 10 puntos, 4,3 rebotes y 16,3 de valoración.