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Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 01:55

109-93. Hugo González repite como titular en la derrota de Boston

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Chicago (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El español Hugo González fue titular por segundo partido consecutivo esta temporada en la derrota de los Boston Celtics por 109-93 ante los Houston Rockets, que mejoraron su balance a siete victorias y una derrota.

Por EFE
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Hugo terminó con seis puntos, tres rebotes ofensivos y un robo en quince minutos y 56 segundos. Convirtió tres de sus seis tiros de campo y falló el único triple que intentó.

Los Celtics, sin Paul George, interrumpieron una racha de cinco victorias consecutivas. Jayson Tatum fue su máximo anotador con diecinueve puntos, aunque solo convirtió cinco de sus 16 tiros.

Houston, que nunca estuvo abajo en el marcador, se apoyó en el doble-doble de Alperen Sengun, autor de 26 puntos, diez asistencias y siete rebotes, con doce canastas en quince intentos.

Jabari Smith Jr. y Amen Thompson añadieron catorce puntos cada uno y Kevin Durant aportó doce. Los Rockets firmaron su mejor arranque en doce años y se colocaron al frente de la Conferencia Oeste.

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