126-107. Los 76ers arrollan a los Bulls de Tiago Splitter

Maxey añadió once asistencias y cuatro rebotes, mientras que Brown capturó once rebotes y repartió cinco asistencias para unos Sixers que sumaron su séptima victoria en ocho encuentros.

Philadelphia sigue volando con un nuevo proyecto que sumó a LeBron James, en su temporada número 24 en la NBA, y a Jaylen Brown, llegado gracias a un traspaso desde los Boston Celtics, a un equipo que ya contaba con Joel Embiid y Tyrese Maxey.

LeBron terminó con quince puntos, siete rebotes y nueve asistencias. Embiid aportó quince puntos y ocho rebotes, y VJ Edgecombe firmó 21 tantos, con nueve canastas en doce intentos.

Los Bulls llegaron al descanso con una desventaja de cinco puntos (64-59), pero Philadelphia abrió una brecha en el tercer cuarto. Un parcial de 15-2 transformó el 68-64 en un 83-66 que encarriló la victoria local.

Chicago sufrió su quinta derrota consecutiva pese a los 24 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos del novato Caleb Wilson. Norman Powell añadió dieciocho puntos y Josh Giddey, trece y diez asistencias.

El mal arranque llega después de una renovación de la directiva y del banquillo. Los Bulls destituyeron a Arturas Karnisovas y Marc Eversley, entregaron la dirección deportiva a Bryson Graham y contrataron a Splitter para sustituir a Billy Donovan.

La NBA tiene quince partidos programados este lunes, con los treinta equipos en acción, y no organizará encuentros el martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, para fomentar la participación electoral de los aficionados y de su comunidad.