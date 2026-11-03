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Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 00:25

126-107. Los 76ers arrollan a los Bulls de Tiago Splitter

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Chicago (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Con 26 puntos de Tyrese Maxey y 25 de Jaylen Brown, los Philadelphia 76ers prolongaron este lunes su gran momento de forma y arrollaron por 126-107 a los Chicago Bulls de Tiago Splitter, que apenas ganaron uno de sus primeros siete partidos.

Por EFE
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Maxey añadió once asistencias y cuatro rebotes, mientras que Brown capturó once rebotes y repartió cinco asistencias para unos Sixers que sumaron su séptima victoria en ocho encuentros.

Philadelphia sigue volando con un nuevo proyecto que sumó a LeBron James, en su temporada número 24 en la NBA, y a Jaylen Brown, llegado gracias a un traspaso desde los Boston Celtics, a un equipo que ya contaba con Joel Embiid y Tyrese Maxey.

LeBron terminó con quince puntos, siete rebotes y nueve asistencias. Embiid aportó quince puntos y ocho rebotes, y VJ Edgecombe firmó 21 tantos, con nueve canastas en doce intentos.

Los Bulls llegaron al descanso con una desventaja de cinco puntos (64-59), pero Philadelphia abrió una brecha en el tercer cuarto. Un parcial de 15-2 transformó el 68-64 en un 83-66 que encarriló la victoria local.

Chicago sufrió su quinta derrota consecutiva pese a los 24 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos del novato Caleb Wilson. Norman Powell añadió dieciocho puntos y Josh Giddey, trece y diez asistencias.

El mal arranque llega después de una renovación de la directiva y del banquillo. Los Bulls destituyeron a Arturas Karnisovas y Marc Eversley, entregaron la dirección deportiva a Bryson Graham y contrataron a Splitter para sustituir a Billy Donovan.

La NBA tiene quince partidos programados este lunes, con los treinta equipos en acción, y no organizará encuentros el martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, para fomentar la participación electoral de los aficionados y de su comunidad.

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