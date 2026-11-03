Doncic condena a Giannis, los Sixers arrasan, Memphis cae y ya no hay invictos

La NBA organizó este lunes una intensa jornada con las treinta franquicias en acción, antes de parar este martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para fomentar la participación electoral de los aficionados y de su comunidad.

Los Lakers derrotaron por 138-117 a Miami con 42 puntos, trece asistencias y siete rebotes de Doncic, que convirtió catorce de sus 24 tiros de campo y seis triples. El esloveno encadenó su segunda actuación de al menos cuarenta puntos, después de los 45 que anotó el domingo contra Toronto.

Austin Reaves acompañó a Doncic con 27 puntos, incluidos cuatro triples en cinco intentos, y Walker Kessler aportó quince puntos y quince rebotes. Los Lakers, que llegaron a la jornada como el equipo con mejor porcentaje de tiro de campo de la NBA, terminaron con un 57,3% de acierto y diecinueve triples.

Giannis firmó treinta puntos, doce rebotes y siete asistencias, pero también perdió siete balones y no pudo evitar la quinta derrota de Miami en siete partidos. Klay Thompson añadió diecinueve tantos para los Heat, que vieron cortada una racha de dos victorias.

En Philadelphia, los 76ers prolongaron su gran arranque de temporada con una victoria por 126-107 ante los Chicago Bulls de Tiago Splitter, liderados por los 26 puntos y once asistencias de Tyrese Maxey y los 25 tantos y once rebotes de Jaylen Brown.

LeBron James añadió quince puntos, siete rebotes y nueve asistencias para unos Sixers que ganaron siete de sus primeros ocho partidos, mientras que Chicago sufrió su sexta derrota en siete encuentros.

Los Oklahoma City Thunder se impusieron por 112-117 en Cleveland con una actuación de 43 puntos y ocho asistencias de Shai Gilgeous-Alexander.

El español Aday Mara rozó el doble-doble con diez puntos, nueve rebotes y un tapón en casi veinte minutos, en un equipo marcado por las ausencias de Chet Holmgren, Jalen Williams y Cason Wallace, entre otros.

En Houston, los Rockets derrotaron por 109-93 a los Boston Celtics y se colocaron al frente del Oeste con un balance de 7-1, su mejor arranque en doce años.

Alperen Sengun lideró el triunfo con 26 puntos, diez asistencias y siete rebotes, mientras que Hugo González repitió como titular en Boston y aportó seis puntos y tres rebotes ofensivos.

Memphis perdió su primer partido del curso después de seis victorias, al caer en la prórroga ante los New Orleans Pelicans por 134-135 pese a los cuarenta puntos de Ty Jerome, con 25 tantos tanto de Zion Williamson como de Karlo Matkovic para los visitantes.

Denver cayó 110-118 ante Portland, impulsado por los 28 puntos de Deni Avdija, pese a los 35 de Jamal Murray y los 26 de Nikola Jokic.

Los San Antonio Spurs encadenaron su quinta victoria seguida al superar por 119-97 a los Utah Jazz, con diecisiete puntos, siete rebotes y ocho asistencias de Dylan Harper. Victor Wembanyama sumó doce puntos, once rebotes, cinco asistencias y tres tapones, aunque falló sus cinco triples.

En Nueva York, los Knicks derrotaron por 103-90 a los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández y encadenaron su decimoquinta victoria en el derbi. Landry Shamet encabezó a los locales con 22 puntos y Jalen Brunson añadió diecinueve.

Anthony Davis lideró el triunfo por 94-103 de los Washington Wizards en Orlando con 27 puntos y nueve rebotes, Kyshawn George aportó 22 tantos y AJ Dybantsa, número uno del último draft, sumó 21.

Los Detroit Pistons dieron una prueba de fuerza en Charlotte, donde arrollaron por 91-124 a los Hornets para sumar su tercera victoria consecutiva. Cade Cunningham firmó 33 puntos y siete asistencias en apenas 27 minutos.