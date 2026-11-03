El San Pablo Burgos, a reencontrarse con la victoria europea ante el Rostock

El conjunto burgalés afronta el partido después de caer el pasado domingo ante el Real Madrid, en un encuentro en el que compitió durante buena parte del choque, aunque volvió a quedarse sin premio.

El técnico del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, advirtió del potencial anotador del Rostock, especialmente de sus exteriores Crokett y Copeland, dos jugadores con capacidad para generar situaciones de uno contra uno y con un elevado volumen de lanzamientos de tres puntos.

También señaló la importancia de controlar a Withers y Konontsuk, capaces de jugar abiertos y generar problemas desde posiciones interiores.

Fisac considera fundamental frenar el juego rápido del conjunto alemán y evitar que encuentre situaciones cómodas de lanzamiento exterior y apuntó al rebote y al acierto desde el perímetro como dos de las claves para que su equipo pueda competir por la victoria.

El San Pablo contará con la importante baja de Žiga Samar, que estará varias semanas apartado por la luxación en el hombro izquierdo sufrida en Madrid, pero el técnico podría incorporar por primera vez a Retin Obasohan, que acaba de recibir el alta médica y apenas acumula tres entrenamientos con el grupo después de varios meses de recuperación.