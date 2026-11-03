Galvani asegura que Capitanes presionará en la defensa y será solidario en el ataque

"Tengo dos expectativas, una que jueguen duro en la defensa y la otra que compartan el balón en la ofensiva, no espero que un jugador haga 20 puntos y otro sume 10 rebotes", dijo el estratega al concluir el entrenamiento de este martes en la capital mexicana.

Los Capitanes lograron clasificarse a los 'playoffs' de la pasada temporada y, según Galvani; ahora están mentalizados para superarse a sí mismos, con un equipo unido.

"Vamos a seguir patrones de campeones, queremos pelear por eso. El año pasado luchamos por los 'playoffs' y lo logramos; ahora debemos ir por el trofeo. Nuestra manera de entrenarnos y de respeto a la táctica será de campeones", advirtió.

Los mexicanos enfrentarán el próximo viernes al Ohlahoma City Blue y el domingo debutarán como locales ante el Texas Legends, en el inicio del Tip-Off tournament, que marca el arranque de la campaña.

Galvani reconoció que su equipo tiene una parte importante en su carrera de entrenador y, después de haberlo puesto entre los mejores del anterior torneo, ahora llega motivado para hacer un mejor trabajo.

"La anterior fue una buena temporada en relación con las otras, pero hubo aprendizaje en esquemas tácticos ofensivas y defensivos. Queremos adaptar cosas, pero debemos recordar lo que logramos el año pasado que fue mucho por nuestra intensidad ofensiva y por cómo compartimos el balón en la ofensiva", dijo.

Al referirse a sus nuevos jugadores, celebró que sus novatos son "raros" porque llegan con experiencia, como el caso del alero dominicano Chad Baker Mazara, con un amplio recorrido en el baloncesto universitario de Estados Unidos.

El estratega reconoció tener varios tipos de líderes en el equipo, como el pívot argentino Tomás Chapero, un genio táctico, o James Bouknight, quien ya mostró su calidad en la G League con una buena temporada.

Y aunque sabe que sus jugadores aspiran a llegar a la NBA, Galvani prometió que saldrán concentrados en los Capitanes y no tendrán las maletas listas para irse a Estados Unidos.

"A los chicos les gusta andar juntos fuera de la cancha; ya conocen más restaurantes de tacos que yo. Es un equipo abierto a abrazar la cultura mexicana", presumió.