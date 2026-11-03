Las Finales de la WNBA baten su récord de audiencia con 3,3 millones de espectadores

La cifra, basada en mediciones de Nielsen y Adobe Analytics, suma las emisiones de USA Network y CNBC y las plataformas digitales, encabezadas por Peacock.

El encuentro fue el cuarto más visto de la historia de la WNBA y superó en un 128% la audiencia del partido que decidió las Finales de 2025 entre Las Vegas Aces y Phoenix Mercury.

Las Valkyries se proclamaron campeonas en su segunda temporada al imponerse por 68-63 en el primer 'game 7' de unas Finales de la competición.

La retransmisión también fue el programa más visto del día en la televisión por cable estadounidense, por delante del fútbol americano universitario.

USA Sports cerró sus ocho emisiones de eliminatorias con una media de 1,6 millones de espectadores. Su cobertura posterior al encuentro decisivo, con la entrega del trofeo y entrevistas, superó el millón.