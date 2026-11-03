Soledad Núñez tras asumir la intendencia: “Asunción ya no puede seguir esperando”

Soledad Núñez asumió este martes como nueva intendenta de Asunción tras su victoria en los comicios del pasado 4 de octubre. Ante la Junta Municipal y la ciudadanía, exigió un manejo sagrado de los fondos públicos y acciones urgentes. En contraste directo con este pedido de inmediatez, la mayoría de la nueva Junta Municipal resolvió en su sesión preparatoria postergar el inicio de sus trabajos legislativos para la próxima semana.

Soledad Núñez en la Junta Municipal: urgencia de gestión, unidad política y nuevo rumbo para Asunción

En su primer discurso ante la Junta Municipal, la nueva jefa comunal agradeció a los ciudadanos la participación en las elecciones y remarcó el peso de su investidura: “Hoy asumo este cargo con una enorme gratitud, pero sobre todo con un enorme sentido de responsabilidad”, dijo.

Ante el cuerpo legislativo comunal, la intendenta advirtió sobre la situación crítica de la capital y la necesidad de dejar de lado las dilaciones. En esa línea, remarcó la exigencia de respuestas inmediatas para los contribuyentes: “Asunción ya no puede seguir esperando. No podemos seguir pidiendo paciencia infinita a una ciudad que necesita más que nunca acciones”, enfatizó.

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En su mensaje enfocado en la gobernabilidad, Núñez extendió un llamado explícito a los ediles de todas las nucleaciones políticas para priorizar el municipio. La jefa comunal sostuvo que el trabajo conjunto será indispensable: “Quiero invitar principalmente a los concejales que están hoy aquí presentes a trabajar en conjunto. Asunción puede ser esa ciudad que funciona”, dijo.

Asimismo, la titular del Ejecutivo municipal enfatizó que la reconstrucción de la capital requerirá un compromiso ético inquebrantable de todos los sectores. Núñez remarcó la firmeza de su equipo de cara a la gestión que inicia: “No les voy a prometer que va a ser fácil el trabajo, pero sí puedo prometerles que no vamos a descansar, sí puedo prometerles que no vamos a mirar para otro lado”.

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Gestión municipal en Asunción: ética pública, transparencia y empatía ante la crisis

Posteriormente, en la explanada de la Municipalidad de Asunción ante un nutrido grupo de vecinos y autoridades que acompañaron su candidatura, Núñez reconoció el esfuerzo territorial realizado durante la campaña. La jefa comunal valoró el respaldo popular: “Esta campaña y esta elección la ganamos cuadra a cuadra, barrio a barrio. Conquistamos los corazones de mucha gente a quienes hoy les debemos una enorme responsabilidad”.

La intendenta señaló que el objetivo central trasciende la mera reparación de infraestructura física de la ciudad. Al respecto, planteó una redefinición de la gestión edilicia: “El desafío que nosotros tenemos a partir de ahora es mucho más grande que reconstruir Asunción. Va mucho más allá de tapar los baches, arreglar las plazas, reconstruir nuestra capital. Tiene que ver con devolverle a la política su sentido más profundo y puro, que es el servicio a la gente, que es la construcción de bienestar”, dijo.

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Durante su alocución ante la ciudadanía, Núñez definió los límites éticos que regirán su administración y el manejo de los recursos del Estado. La jefa comunal fue categórica sobre la administración patrimonial: “Hacer política significa entender que el dinero público es sagrado. Hacer política es entender que las instituciones no están para proteger solamente a los poderosos o para hacer que un pequeño grupo se pueda enriquecer a costa del dolor y el sufrimiento de la gente”.

La jefa comunal cerró su mensaje ciudadano subrayando que el acceso a la información municipal será una directriz inquebrantable. En ese marco, ratificó el compromiso institucional: “Hacer política tiene que ver con la transparencia, no como una concesión de los gobernantes, sino como un derecho de la ciudadanía a saber qué es lo que se hace con su dinero”, concluyó.

Primeras internas en la Municipalidad de Asunción: la nueva Junta posterga el inicio de sesiones

En contraste con el pedido de urgencia planteado por la intendencia, la nueva Junta Municipal, marcada por una mayoría colorada, decidió en su sesión preparatoria postergar el inicio de sus trabajos legislativos hasta la próxima semana. Por moción del concejal Marcelo Centurión (ANR-cartista), quien logró el rekutú en el cargo, se aprobó fijar las sesiones ordinarias para los miércoles a las 09:00, estableciendo que las actividades de debate arranquen recién el próximo miércoles, a pesar de la postura del concejal Álvaro Grau (PPQ), quien mocionó iniciar las deliberaciones desde mañana mismo.

La postergación generó posturas divididas entre los nuevos ediles. El concejal Maximiliano Seiferheld argumentó que “la ciudad necesita que arranquemos lo antes posible, que nos pongamos las pilas desde ya. Ahí afuera tenemos situaciones de emergencia que no pueden esperar una semana más”. Por su parte, el concejal Carlos Morel Gadea (ANR-cartista) secundó la moción de aplazamiento al sostener que “no hace falta sesionar para trabajar y yo creo que hay que hacer varios ajustes para trabajar por Asunción. Hay que organizar el tema de las comisiones”.