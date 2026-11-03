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Básquetbol
03 de noviembre de 2026 - 09:05

TJ Shorts, MVP de la Euroliga en octubre: Valencia es una bocanada de aire fresco para mí

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El base estadounidense TJ Shorts ha sido designado mejor jugador (MVP) de la Euroliga en el mes de octubre y aseguró que jugar en el Valencia Basket, con el que ha arrancado el torneo con un balance de 6-3, ha sido una "bocanada de aire fresco" para él, le ha permitido volver a disfrutar del baloncesto y volver a sentirse seguro.

Por EFE
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Tras brillar en la Eurocopa y en la Euroliga con el Paris, TJ Shorts firmó por el Panathinaikos en el verano de 2025 pero en el equipo griego no tuvo el impacto que ambas partes esperaban ni el jugador se sintió como quería y este verano recaló en el Valencia.

En los partidos de este primer mes completo de competición y en los de septiembre, TJ Shorts ha promediado 17,1 puntos, lo que le ha convertido en el tercer mejor anotador del torneo, con un 54,5% en triples, a lo que ha añadido de media 1,8 rebotes, 5,7 asistencias y 5,7 faltas recibidas para 20,7 créditos de valoración, lo que le hace ser el tercero de la competición en esta estadística.

Su mejor partido hasta el momento como 'taronja' fue en su regreso a la cancha del Paris Basketball en el que contribuyó con 25 puntos y 9 asistencias para 34 de valoración, le valió la designación conjunta como MVP de la jornada 7 junto a Zach LeDay.

“Es una sensación increíble. Obviamente, todo el mundo conoce mi historia del año pasado y cómo fue todo. Para mí, fue simplemente una experiencia de aprendizaje. Ahora, estar aquí en Valencia, volver a tener un rol en el que realmente puedo rendir al máximo, me hace sentir muy seguro. Siento como si hubiera tomado una bocanada de aire fresco para poder volver a disfrutar del baloncesto. Y la verdad es que hasta ahora he disfrutado muchísimo de mi estancia en Valencia", aseguró en declaraciones facilitadas por la Euroliga.

El exterior agradeció el apoyo que ha recibido de los seguidores del Valencia en estos primeros meses y apuntó que ha sido "una locura".

“Lo primero es ver el Roig Arena. Es un recinto increíble, probablemente uno de los mejores de la Euroliga y si a eso le sumas a los aficionados, el resultado es espectacular. Han sido un apoyo enorme para nosotros. Han estado presentes en todos los partidos en casa y nos han brindado todo su respaldo", señaló.

"Para mí, además, ha sido casi una conexión instantánea con la afición. Me han demostrado mucho cariño, yo les he transmitido energía y ellos me la han devuelto. Hasta ahora ha sido una combinación perfecta. Espero que siga siendo así, pero sí, está siendo una experiencia muy emocionante. Esa es la palabra que usaría", concluyó.

Es la segunda vez en su trayectoria profesional que Shorts recibe este galardón, porque previamente lo ganó con París Basketball en noviembre de 2024 y la segunda vez que un jugador del Valencia Basket es designado como el mejor del mes en la máxima competición continental, tras la elección de Nikola Kalinic en febrero de 2021.

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