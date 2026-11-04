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Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 10:05

El Baskonia, en cuadro, visita a un Fenerbahce con aires azulgranas

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Vitoria, 4 nov (EFE).- Kosner Baskonia, en cuadro por las lesiones, visita a un Fenerbahce con varios exjugadores azulgranas y que no conoce la derrota en casa en la décima jornada de la Euroliga.

Por EFE
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La lesión del pívot Márcio Santos ha dejado prácticamente sin efectivos el juego interior del equipo de Velimir Perasovic, que espera la llegada de refuerzos próximamente, ya que Rodions Kurucs y Tadas Sedekerskis siguen de baja. Sólo quedan disponibles en la pintura Faried como pívot y Frisch como 'cuatro'.

La única buena noticia es que el exterior dominicano Chris Duarte acaba de reincorporarse al grupo y podría volver mañana.

Así, el conjunto vasco visitará una de las canchas más complicadas con el reto de superar a uno de los candidatos a pelear por el título europeo.

El equipo de Sarunas Jasikevicius, que acaba de fichar al veterano de la NBA Dwight Powell, cuenta en sus filas con una batería importante de jugadores exbaskonistas, que además lideran al conjunto otomano.

Es el caso de Shavon Shields y Wade Baldwin, mientras que los bases Shane Larkin y Trent Forrest mantienen un papel más secundario en una plantilla cargada de estrellas, a la que se han sumado Will Clyburn, Braxton Key o Marcus Bingham, entre otros.

A pesar de la calidad ofensiva de todos ellos, el Fenerbahce es uno de los mejores equipos defensivos de la competición continental, capaz de cambiar numerosas tácticas ofensivas de los rivales.

Aunque anota poco, recibe pocos puntos y mantiene un equilibrio que se ha roto con las recientes derrotas ante Real Madrid y Valencia Basket, que le han bajado de los puestos altos.

Se da la circunstancia que se medirán dos de los equipos que peor lanzan de tres puntos en la liga, por lo que la escuadra que logra subir esos porcentajes podría estar más cerca de la victoria.

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