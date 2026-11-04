Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana

Diputados de la oposición y la disidencia colorada empezaron a firmar hoy la resolución por la que se formula acusación y se solicita juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por su presunta responsabilidad con el direccionamiento de fondos públicos al ahora banco en proceso de resolución de su exsocios comerciales del Grupo Vázquez, Ueno Bank y también remarcan la existencia de eventuales hecho punibles de acción penal.

La propuesta de libelo acusatorio consta de los siguientes cinco puntos que a criterio de los proponentes son prueba fehaciente de “mal desempeño en sus funciones”:

Conflicto de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las “puertas giratorias”. Manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS. Sobrepaso de límites crediticios en UENO Bank y encubrimiento institucional del BCP. Beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito. Afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico.

“El Presidente Santiago Peña Palacios ha subordinado flagrantemente la administración del Estado a su interés privado, utilizando los recursos del IPS y convenios ministeriales para inflar deliberadamente el valor de sus acciones en Ueno Bank, quebrando el mandato constitucional del Artículo 237 (de las incompatibilidades)″, señala parte del documento.

El documento también remarca que “esta conducta no solo constituye un mal desempeño institucional severo, sino que configura sólidos indicios del delito de enriquecimiento ilícito, haciendo imperiosa su remoción para salvaguardar el orden republicano”.

Si bien en el libelo también detallan la responsabilidad de otras autoridades del gobierno de Santiago Peña, el pedido de juicio político va directamente en su contra y en contra del vicepresidente.

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No obstante, también destacan actores clave en lo que se refiere a haber cooptado el poder y haber incurrido en conflictos de intereses al Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el presidente de ueno bank y Vicepresidente de ueno Holding, Juan Manuel Gustale Cardoni y al directo titular de ueno bank, Diego Duarte Schussmuller, estos dos últimos ahora están detenidos.

Sobre la manipulación del sistema regulatorio tanto del BCP como del IPS, señalan que Peña orquestó desde el poder el vuelco masivo de fondos públicos y previsionales en favor del banco de los amigos.

“Bajo este nuevo marco y con la relajación de los criterios internos de riesgo del Instituto de Previsión Social (IPS), el Consejo de Administración de la previsional inyectó fondos masivos en ueno bank S.A. mediante la adquisición de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 380.000 millones y G. 506.700 millones, además de bonos por más de US$ 32 millones. Estas operaciones millonarias se autorizaron tras reuniones directas en Mburuvicha Róga entre el Presidente de la República y la máxima autoridad del IPS, utilizando los ahorros de los trabajadores para fondear a una entidad en la que el Jefe de Estado posee un interés patrimonial directo”, señala.