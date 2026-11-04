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Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 10:10

El Maccabi Tel Aviv jugará sus partidos como local en Chipre a partir de la jornada 11

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Barcelona, 4 nov (EFE).- El Maccabi Rapyd Tel Aviv jugará sus partidos como local en Limassol (Chipre), a partir de la undécima jornada de la Euroliga y "hasta nuevo aviso", según informó este jueves la competición.

Por EFE
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El conjunto israelí jugará en el Spyros Kyprianou Arena, una instalación para 8.000 espectadores, pero que verá reducida su capacidad hasta los 5.000 asientos. El pabellón chipriota sustituye al Aleksandar Nikolic de Belgrado, donde jugaba hasta la fecha el conjunto de la capital de Israel.

El Maccabi se estrenará en su nuevo escenario como local en la jornada 11, precisamente contra otro equipo israelí, el Hapoel IBI Tel Aviv.

Debido a la situación actual en la región, los equipos israelíes están disputando sus partidos como locales en sedes alternativas, una medida que busca "garantizar la seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal técnico y los aficionados", según recordó la Euroliga en el comunicado.

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