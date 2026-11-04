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Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 08:20

El pívot brasileño Márcio Santos, otro lesionado en el Baskonia de Perasovic

Imagen sin descripción

Vitoria, 04 nov (EFE).- El brasileño Márcio Santos se une a la listas de lesionados del Kosner Baskonia de Velimir Perasovic, que acrecienta sus problemas en el juego interior.

Por EFE
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El pívot sufrió una rotura de fibras en su gemelo izquierdo en la última sesión de entrenamiento antes del partido ante el Fenerbahce.

La mala suerte se ceba con el equipo vitoriano y Santos se une a las bajas de Rodions Kurucs y Tadas Sedekerskis, por lo que Kenneth Faried será la única pieza interior para la próxima jornada de Euroliga.

“El jugador ya trabaja en su recuperación con los servicios médicos del club y las evolución y sensaciones del jugador marcarán el plazo de regreso a la actividad con el equipo”, señalaron desde la entidad azulgrana.

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