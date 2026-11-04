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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 00:21

Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país

Clara Ibarra, con 24 años, asumió la Intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país.
Clara Ibarra, con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty, la jefa comunal más joven del país.

“Clari” Ibarra asumió la Intendencia de Mbocayaty, convirtiéndose, con 24 años, en la intendenta más joven de Paraguay. La nueva administración sucede a la de su madre, Norma Godoy Jorgge, quien estuvo 16 años al frente de la Municipalidad.

Por Siro Benítez
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Clara Luz Ibarra Godoy (ANR-HC), de 24 años, asumió oficialmente este martes la intendencia de Mbocayaty del Guairá, en una ceremonia que marcó el traspaso de mando de su madre, Norma Godoy Jorgge (ANR-HC), quien culminó 16 años consecutivos de administración municipal.

La transición tiene como particularidad que la nueva intendenta recibió el cargo directamente de manos de su madre, quien estuvo al frente del municipio durante tres periodos consecutivos. Ibarra inicia así su primera experiencia como jefa comunal, luego de imponerse en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

En cuanto al resultado electoral, Ibarra, candidata de la Asociación Nacional Republicana (ANR), obtuvo 3.334 votos, equivalentes al 76,47% de los sufragios. Su contrincante, Carlos Roberto Fretes Zárate, de la Alianza Yo Creo Mbocayaty, consiguió 813 votos. La diferencia fue de 2.521 votos, según los resultados de las 18 mesas habilitadas en el distrito.

Clara Ibarra, con 24 años, asumió la Intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país.
Clara Ibarra junto a su madre, Norma Godoy y el Gobernador de guairá, Cesar Sosa.

Durante su discurso, la nueva autoridad agradeció a su familia y a los pobladores por la confianza depositada en su candidatura. También reconoció la trayectoria de su madre y manifestó que pretende dar continuidad a los proyectos de las administraciones anteriores, incorporando nuevas propuestas para el desarrollo del distrito.

La joven anunció que su gestión estará basada en tres ejes principales: transparencia en la utilización de los recursos municipales, modernización de la administración para agilizar los servicios y una política de puertas abiertas para atender a los distintos sectores de la comunidad. Entre sus compromisos mencionó mantener un diálogo permanente con productores, comisiones vecinales y artesanas locales, sectores que forman parte de la actividad económica y social del distrito.

También pidió a los concejales municipales y funcionarios de la institución trabajar de manera coordinada, independientemente de las diferencias políticas, y aseguró que su administración estará abierta a todos los ciudadanos.

Municipalidad de Mbocayaty.
Municipalidad de Mbocayaty.

Uno de los aspectos que destacó durante su intervención fue que no pretende que su paso por la Municipalidad sea recordado únicamente por su edad. Sostuvo que su principal objetivo es dejar resultados concretos mediante obras, una gestión ordenada y mejoras que beneficien a las familias de Mbocayaty.

Su anterior vínculo con el Senado

Antes de asumir la intendencia, Ibarra se desempeñaba como funcionaria del Congreso Nacional. Según información pública, había ingresado al Senado en 2025 como asistente del despacho del senador Natalicio Chase, con una remuneración mensual de G. 10 millones, y posteriormente fue comisionada a la Gobernación de Guairá, donde pasó a cumplir funciones en el despacho de la institución.

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