El Valencia no quiere ser la medicina de un deprimido y necesitado Milán

El equipo valenciano, quinto en la tabla, afronta este duelo tras haber cosechado la semana pasada una victoria, ante el Fenerbahce, y una derrota, en casa del Barça, dos resultados que le han dejado en quinta posición con un balance de seis triunfos y tres derrotas, el mismo que otros siete equipos, y que en caso de ganar igualaría su mejor registro en la competición tras las diez primeras jornadas.

Pero el conjunto de Xavi Albert llega a esta cita también después de haber conseguido una victoria en la ACB en la pista del MoraBanc Andorra, una cita en la que confirmó la solidez que, pese al cansancio por los partidos acumulados, le acompaña ya en las últimas semanas.

Además, el choque sirvió para que Mario Saint-Supéry disputara sus mejores minutos de la temporada hasta ahora, una actuación que le debe dar confianza también en la exigente competición continental.

Enfrente tendrá a un rival tan falto de confianza como necesitado de triunfos, ya que sólo ha ganado hasta ahora su duelo italiano contra el Virtus Bolonia en la segunda jornada. El conjunto que dirige Giussepe Poeta lleva por tanto siete derrotas seguidas.

En la plantilla del Milán, con la baja de Devin Booker y la duda de Leandro Bolmaro, destaca hasta ahora la aportación de Moses Wright, de Devon Hall o de Alec Peters.

En cambio, el ex taronja Darius Thompson ha tenido hasta ahora menos incidencia de la que se esperaba, todo lo contrario que Armoni Brooks, que vuelve en su mejor momento en el Valencia a la cancha donde logró grandes éxitos la pasada campaña, ganando tres títulos y siendo el MVP de la Lega, de las finales de la Lega y de la Copa.

Para este duelo, Albert mantendrá las bajas de los ala-pívot Nikola Mirotic y Mo Gueye y del pívot Nate Reuvers, una situación que le obligará a reformar de nuevo su rotación interior, previsiblemente con minutos al 'cuatro' de Josep Puerto y al 'cinco' de Jasiel Rivero.

Como el técnico valenciano tiene 15 jugadores en la plantilla no deberá hacer ningún descarte técnico y Lucas Marí irá convocado por primera vez en la Euroliga, como ya le pasó en la ACB en Andorra.