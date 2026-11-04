ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
35º
Ahora
ver más
35º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 10:20

El Valencia no quiere ser la medicina de un deprimido y necesitado Milán

Imagen sin descripción

Valencia, 4 nov (EFE).- El Valencia Basket visita este jueves en la décima jornada de la fase regular de la Euroliga al Armani Milán con la idea de no ser la medicina del equipo que cierra junto al Kosner Baskonia la clasificación con una sola victoria en sus primeros nueve encuentros.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El equipo valenciano, quinto en la tabla, afronta este duelo tras haber cosechado la semana pasada una victoria, ante el Fenerbahce, y una derrota, en casa del Barça, dos resultados que le han dejado en quinta posición con un balance de seis triunfos y tres derrotas, el mismo que otros siete equipos, y que en caso de ganar igualaría su mejor registro en la competición tras las diez primeras jornadas.

Pero el conjunto de Xavi Albert llega a esta cita también después de haber conseguido una victoria en la ACB en la pista del MoraBanc Andorra, una cita en la que confirmó la solidez que, pese al cansancio por los partidos acumulados, le acompaña ya en las últimas semanas.

Además, el choque sirvió para que Mario Saint-Supéry disputara sus mejores minutos de la temporada hasta ahora, una actuación que le debe dar confianza también en la exigente competición continental.

Enfrente tendrá a un rival tan falto de confianza como necesitado de triunfos, ya que sólo ha ganado hasta ahora su duelo italiano contra el Virtus Bolonia en la segunda jornada. El conjunto que dirige Giussepe Poeta lleva por tanto siete derrotas seguidas.

En la plantilla del Milán, con la baja de Devin Booker y la duda de Leandro Bolmaro, destaca hasta ahora la aportación de Moses Wright, de Devon Hall o de Alec Peters.

En cambio, el ex taronja Darius Thompson ha tenido hasta ahora menos incidencia de la que se esperaba, todo lo contrario que Armoni Brooks, que vuelve en su mejor momento en el Valencia a la cancha donde logró grandes éxitos la pasada campaña, ganando tres títulos y siendo el MVP de la Lega, de las finales de la Lega y de la Copa.

Para este duelo, Albert mantendrá las bajas de los ala-pívot Nikola Mirotic y Mo Gueye y del pívot Nate Reuvers, una situación que le obligará a reformar de nuevo su rotación interior, previsiblemente con minutos al 'cuatro' de Josep Puerto y al 'cinco' de Jasiel Rivero.

Como el técnico valenciano tiene 15 jugadores en la plantilla no deberá hacer ningún descarte técnico y Lucas Marí irá convocado por primera vez en la Euroliga, como ya le pasó en la ACB en Andorra.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar