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Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 07:50

Sekulic: "No quiero que mi equipo pare de estar hambriento"

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Barcelona, 4 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha asegurado este miércoles que su equipo no debe dejar de estar hambriento, pese a haber encadenado cinco victorias, y ha instado a sus jugadores a seguir compitiendo en un mes de noviembre exigente en el que se enfrentaran a algunos de los favoritos a conquistar la Euroliga.

Por EFE
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El conjunto azulgrana inicia este jueves ante el Hapoel de Tel Aviv en Bulgaria un exigente tramo de temporada en la competición continental, en el que también se enfrentará a Panathinaikos, París Basketball, Estrella Roja y Fenerbahce.

"Afrontamos un mes muy difícil para nosotros, pero esto es la Euroliga. Es algo que ya sabíamos antes del inicio de la temporada y nos hemos preparado para ello", ha afirmado el técnico esloveno desde la pista del Palau Blaugrana antes de viajar a Bulgaria.

Sekulic se centra únicamente en el partido de este jueves contra el conjunto israelí, que cuenta, en su opinión, con un plantel con "mucha experiencia y talento" que, según ha recordado, ha sido capaz de ganar en la siempre difícil cancha del Panathinaikos (81-91).

El equipo entrenado por Dimitris Itoudis suma el mismo balance que el Barça (6 victorias y 3 derrotas) y solo ha perdido un partido en Sofía, donde juega sus partidos como local debido al conflicto en Israel y Gaza.

"Saben exactamente lo que quieren hacer en ataque y pueden ser también muy buenos en defensa. Han demostrado mucho en esta primera parte de la temporada, especialmente en la Euroliga, donde han ganado a Panathinaikos. Tienen un gran equipo y será un gran reto para nosotros", ha subrayado.

El Barça también llega en un buen momento, tras encadenar cinco victorias entre la Liga Endesa y la Euroliga, una racha positiva que Sekulic prefiere relativizar.

"No quiero que nuestro equipo pare de estar hambriento. Tiene que seguir compitiendo, intentando ser mejor. Hemos ganado cinco partidos seguidos, pero eso no significa nada. Es solo un premio a lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir compitiendo y seguir mejorando en cada partido", ha insistido.

El técnico esloveno ha confirmado que para el duelo ante el Hapoel recupera al pívot Olek Balcerowski, ausente ante el Unicaja por molestias en el hombro derecho, mientras que el base Umoja Gibson, que se ha perdido los dos últimos encuentros por un golpe en la rodilla, es duda.

El pívot Yoan Makoundou y el base Juan Núñez no se han recuperado de sus respectivas lesiones.

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