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Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 08:50

Ubal: "Me centro en lo que puedo aportar al equipo, que es energía, pasión y orgullo"

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Barcelona (España), 4 nov (EFE).- El escolta uruguayo del Barça Agustín Ubal tiene claro su rol en el equipo que entrena Aleksander Sekulic y dice que intenta aportar "energía, pasión y orgullo", especialmente defensivamente, en los minutos que está en la pista.

Por EFE
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Antes de viajar a Bulgaria, donde el equipo azulgrana se medirá este jueves al Hapoel de Tel Aviv, el jugador uruguayo explicó cómo está siendo su proceso de adaptación tras regresar este verano al club en el que se formó procedente del Kids&Us Manresa.

"Cuando entro en la cancha intento revolucionar la energía y la dinámica del equipo. Me considero bueno en eso porque tengo mucha energía en el cuerpo e intento sacarla en la pista. El otro día ante el Valencia no pude participar mucho en el primer tiempo, mientras que en el segundo tuve la oportunidad de pisar la cancha y mostré que el carácter, el orgullo y el sentir este club como si fuera perteneciente a mi vida", aseveró.

Ubal ha disputado tres partidos en las nueve primeras jornadas de la Euroliga con una media de 10 minutos por encuentro. Pese a su papel como secundario, ha dado muestras de su carácter.

Por ejemplo, levantó de su asiento al público del Palau Blaugrana con una acción defensiva en la última victoria en la Euroliga frente al Valencia Basket.

"En el equipo cada uno tiene su rol. Y yo abracé el mío, que es tratar de revolucionar y dar energía. Para mí esos rebotes son vitales. Son acciones que el equipo necesita para cambiarle la cara al partido. Lo festejé así, quizá alguno dice que demasiado, pero vivo así el baloncesto", dijo.

El joven de Montevideo admite que no sólo le gusta anotar y que disfruta con otros aspectos del juego: "Mi juego pasa por defender al mejor de ellos, agarrar el rebote, correr y darlo todo para el equipo", comentó.

En este sentido, Ubal admitió que en ataque está jugando "mucho" sin balón, un rol distinto al que tenía en Manresa, donde gozaba de más protagonismo en ataque.

"Aquí tengo que esperar a que los tiros me lleguen abiertos cuando tenga alguna ventaja ofensiva, atacar a contrapié, correr mucho y llenar todos los espacios posibles para facilitar el juego a los bases", analizó.

En lo colectivo, el uruguayo destacó que el equipo azulgrana, que encadena cinco victorias entre la Liga Endesa y la Euroliga, está "contento" con el trabajo hecho hasta la fecha y se mostró ambicioso con vistas a un mes de noviembre en el que se medirá a algunos de los favoritos a conquistar la competición continental.

"Mejorar ganando es más fácil, hay menos presión. El día a día en el equipo es genial, el trabajo de cada uno y las ganas de aprender es muy bueno. Creo que vamos a sacar más victorias, siendo un equipo más unido en la idea de juego y en la defensa. Es la línea a seguir", apuntó.

Ubal y sus compañeros son "conscientes" de que en las próximas fechas se enfrentarán a "rivales más duros", por lo que puntualizó que pondrán "lo mejor" que tienen "para estar al nivel".

"Tenemos una plantilla larga y es importante que todos estemos metidos, por más que hayan convocatorias en cada partido. Los automatismos llevan tiempo asimilarlos con jugadores que no tienen experiencia en el baloncesto FIBA. Y esto lleva tiempo, más tiempo de lo normal, y creo que el balance hasta el momento es bueno", concluyó.

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