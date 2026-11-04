ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Básquetbol
04 de noviembre de 2026 - 09:45

Xavi Albert: “El equipo se amolda bien a lo que nos plantean los rivales”

Imagen sin descripción

Valencia, 4 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, ensalzó este miércoles la capacidad competitiva de sus jugadores en estas primeras semanas de competición y destacó que, más allá de un estilo de juego, son capaces de adaptarse a la estrategia de los rivales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Los jugadores empiezan a ser sólidos en partes donde no lo éramos antes. El estilo no siempre te va a llevar a generar las ventajas porque hay equipos que te fuerzan a buscar otras soluciones. El equipo se amolda bien a lo que nos plantea el rival para ser competitivos siendo nosotros mismos”, explicó en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Olimpia Milan de la jornada 10 de la Euroliga.

Albert confirmó las ausencias por lesión de los interiores Mo Gueye, Nikola Mirotic y Nate Reuvers. “La baja de Mo, en principio, no es de larga duración. Es algo para valorar en el día a día y no está descartado para el partido del domingo contra Burgos. Reuvers y Mirotic se extienden a una semana o semana y media pero queremos que estén bien recuperados y al cien por cien”, destacó.

El técnico del Valencia Basket valoró la capacidad física del conjunto italiano: “Tiene una línea exterior muy física y con mucha capacidad defensiva. También muy vertical. Es un equipo al que respetamos y al que creo que los resultados no reflejan al cien por cien su situación en la clasificación”.

Albert tuvo palabras para el base del Milan Darius Thompson, que la pasada temporada jugó en el Valencia Basket: “Darius fue clave en muchos partidos durante los primeros cuatro meses de competición. Al final de temporada perdió su rol, pero fue un jugador muy importante que estuvo muy acertado en el primer tercio de competición”.

Preguntado por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, el preparador valenciano mandó todo el apoyo posible a su entorno: “Es una desgracia. Enviamos todo el apoyo a la familia, al club y a la afición. Es un momento duro y hay que apoyar a todas las personas cercanas a Jesús. Hay que tirar hacia adelante y pasar el mal trago”.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
04
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
05
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más

Te puede interesar