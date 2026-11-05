ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 01:00

106-112. Los 76ers ganan en Detroit con la canasta 16.000 de LeBron

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- Los Philadelphia 76ers derrotaron este miércoles por 106-112 a los Detroit Pistons en una noche en la que LeBron James anotó su canasta número 16.000 en la NBA, cifra que ningún otro jugador había alcanzado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

James lidera esa estadística desde que la temporada pasada superó a Kareem Abdul-Jabbar, con 15.837 canastas.

El de Akron terminó el partido con 13 puntos con un 5 de 10 en tiros de campo, 10 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón.

El disputado esta noche en Detroit también fue el primer partido con 30 puntos de Jaylen Brown con la camiseta de los 76ers. Brown terminó con 11 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 5 en triples.

Pero el jugador más determinante de Philadelphia fue Joel Embiid, que firmó un doble-doble con 26 puntos y 15 rebotes, mientras que Tyrese Maxey firmó 19 puntos y VJ Edgecombe 11.

En total, el quinteto titular fue responsable de 99 de los 112 puntos de los 76ers.

Los 76ers se adelantaron con un tiro libre de Embiid para el 17-18 a 3:40 del terminal el primer cuarto y ya no soltaron su ventaja hasta el final del partido.

Al comenzar el último cuarto, los 76ers se pusieron con una máxima ventaja de 18 puntos (77-95), pero los Pistons lograron reducirla hasta los cuatro (102-106) a falta de un minuto para el final.

Cade Cunningham se la jugó con un triple que Brown interceptó con un tapón providencial para sellar la victoria de los 76ers. Ese intento de triple empañó un partido de Cunningham con 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes.

Duncan Robinson fue el máximo anotador de los Pistons con 27 puntos tras un excelente 7 de 11 desde el perímetro.

Los 76ers sumaron la quinta victoria seguida y lideran el Este con un balance de 8-1 tras una única derrota encajada hace 10 días, precisamente, contra los Pistons. Detroit, por su lado tiene un balance de 6-2.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Política
Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes
Ver más
04
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más
05
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar