106-112. Los 76ers ganan en Detroit con la canasta 16.000 de LeBron

James lidera esa estadística desde que la temporada pasada superó a Kareem Abdul-Jabbar, con 15.837 canastas.

El de Akron terminó el partido con 13 puntos con un 5 de 10 en tiros de campo, 10 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón.

El disputado esta noche en Detroit también fue el primer partido con 30 puntos de Jaylen Brown con la camiseta de los 76ers. Brown terminó con 11 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 5 en triples.

Pero el jugador más determinante de Philadelphia fue Joel Embiid, que firmó un doble-doble con 26 puntos y 15 rebotes, mientras que Tyrese Maxey firmó 19 puntos y VJ Edgecombe 11.

En total, el quinteto titular fue responsable de 99 de los 112 puntos de los 76ers.

Los 76ers se adelantaron con un tiro libre de Embiid para el 17-18 a 3:40 del terminal el primer cuarto y ya no soltaron su ventaja hasta el final del partido.

Al comenzar el último cuarto, los 76ers se pusieron con una máxima ventaja de 18 puntos (77-95), pero los Pistons lograron reducirla hasta los cuatro (102-106) a falta de un minuto para el final.

Cade Cunningham se la jugó con un triple que Brown interceptó con un tapón providencial para sellar la victoria de los 76ers. Ese intento de triple empañó un partido de Cunningham con 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes.

Duncan Robinson fue el máximo anotador de los Pistons con 27 puntos tras un excelente 7 de 11 desde el perímetro.

Los 76ers sumaron la quinta victoria seguida y lideran el Este con un balance de 8-1 tras una única derrota encajada hace 10 días, precisamente, contra los Pistons. Detroit, por su lado tiene un balance de 6-2.