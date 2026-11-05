113-73. La Laguna Tenerife sigue en modo apisonadora en Copa Europa

Después del aviso en Liga Endesa al haber caído derrotados frente a un Leyma Coruña, que remontó una diferencia de 12 puntos establecida en el tercer cuarto, La Laguna Tenerife regresó al Santiago Martín para medirse a Cluj Napoca y quitarse el mal sabor de boca provocado por este último compromiso en el campeonato nacional.

Los aurinegros no quisieron pasar por lo mismo este jueves y buscaron dominar la contienda desde bien temprano, llevados en volandas por Kyle Guy, con un destacado acierto en triples y un Jaime Fernández imperial, que firmó una inmaculada primera parte con un 100% en tiros y 13 puntos convertidos al descanso.

La diferencia fue destacable desde temprano en el primer cuarto, cuando ya en apenas cinco minutos de partido, los canaristas se habían aventajado por 10 puntos (20-10), enseñando así lo que sería su ritmo de partido, que fue incluso en aumento, a medida que iban transcurriendo los minutos, que les llevó a cerrar estos primeros diez minutos 17 puntos arriba de los rumanos (36-19).

En el encuentro se encontraron la alta producción ofensiva de La Laguna Tenerife, con la ineficacia tanto en defensa como en ataque de Cluj Napoca, que por mucho que intentaba solventar los problemas presentados a lo largo de su particular partido, les fue imposible frenar a un entonado club local que sigue demostrando que, a pesar de ser su temporada debut en Copa Europa, no llegó a esta competición para estar de pasada.

El segundo cuarto fue algo más igualado, en el que se presenció un parcial general más equilibrado con un 23-22 final, que dejó el marcador al descanso en un 59-41, que se descontroló para la segunda parte en la que los aurinegros pisaron a fondo el acelerador para no levantar el pie hasta el cese de un partido espectacular de los locales.

Finalmente, el tercer cuarto se selló con un contundente 87-52 que evidenció las carencias defensivas, pero sobre todo ofensivas del Cluj Napoca, que falló un alto porcentaje de oportunidades que hizo que los tinerfeños aumentaran a pasos agigantados la enorme brecha ya fijada en los cuartos anteriores, para continuar con esta dinámica en un último cuarto en el que se llegó a un +43 en el electrónico (97-54), con más de cinco minutos todavía por delante.

Festín de puntos vivido en un Santiago Martín arropado con los suyos, que también se acordó de Jesús de Miguel y del CD Tenerife, con numerosas camisetas de la entidad blanquiazul y mensajes hacia el delantero madrileño, a quien dedicaron esta contundente victoria, 113-73, que a su vez les ha ayudado a marcar una serie distancia en el Grupo B, que lidera con un 83,3% de victorias, con cinco de seis posibles.

113; La Laguna Tenerife (36+23+28+26): TJ Bamba (12), Guy (14), Fernández (22), Van Beck (10), Fitipaldo (3), Huertas (12), Shermadini (21), Abromaitis (2), Hunter (6), Alderete (4), Doornekamp (5), Kurucs (2).

73; Cluj Napoca (19+22+11+21): Livingston II (6), Smart (10), Mc Creary (8), Bishop (4), Bess (10), Hill (21), Nocilescu (0), Richard (3), Kullamae (9), Ionut (2).

Árbitros: Ioannis Foufis, Denis Hadzic y Gentian Cici.

Incidencias: Sexta jornada de Copa Europa de baloncesto disputada en el Pabellón Santiago Martín, ante 2.769 aficionados. La Laguna Tenerife rindió homenaje a Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado 3 de noviembre, en la puerta 4 del Santiago Martín con una ofrenda floral y posterior minuto de silencio antes del encuentro.