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Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 17:00

84-65. Fenerbahce no tiene piedad ante un mermado Baskonia

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El Fenerbahce no tuvo piedad este jueves y superó con comodidad a un mermado Kosner Baskonia, 84-65, que solo aguantó cinco minutos ante un equipo candidato a todo que se mantuvo invicto en casa en la décima jornada de la Euroliga.

Por EFE
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Los problemas en la pintura y en el tiro exterior -16 % de acierto- de los vitorianos comenzaron marcar diferencias con el equipo turco que mejoró por momentos y castigó a un equipo que se deshizo con el paso de los minutos.

Kenneth Faried fue la única nota positiva de los visitantes, pero el pívot se retiró con molestias en el último cuarto.

Talen Horton Tucker y Will Clyburn fueron los máximos anotadores del Fenerbahce, que tuvo una aportación muy coral y dejó sentenciado el choque al descanso.

El único pívot nato azulgrana aguantó al Baskonia en el inicio de un partido anotador, en el que el triple local marcó el ritmo en el marcador.

Con la rotación, el equipo de Velimir Perasovic perdió altura y presencia física por las lesiones de sus interiores, pero buscó la velocidad para suplir esas carencias, mientras Dwight Powell, que debutaba en Europa de la mano de Sarunas Jasikevicius, era clave en el rebote ofensivo.

Los turcos sumaban prácticamente en cada ataque, en varias ocasiones lo hacían de tres en tres y mandaron en el primer asalto por 33-18, donde la defensa y la concentración del equipo vasco fue clave.

El uno contra uno de los manejadores del conjunto otomano marcaba diferencias, sobre todo cuando no estaba Faried.

Los errores azulgranas se sucedían y la distancia creció por encima de los 20 puntos.

El Baskonia sudaba cada punto en el cinco contra cinco y solo lograba sacar rendimiento con el contraataque, pero costaba bajar la diferencia ante un equipo que dominó 52-32 en una primera mitad en la que la aportación de Kenneth Faried no era suficiente.

Braxton Key hacía daño en la agrietada pintura del Baskonia, que no encontraba la forma de meterle mano a la maquinaria turca.

El desacierto desde el triple era un lastre para los azulgranas que ni siquiera podían sumar desde el tiro libre.

Horton-Tucker comenzó a entrar en el partido y los focos ofensivos del equipos de Sarunas Jasikevicius se multiplicaron hasta el 63-41, tras un periodo muy igualado.

Los azulgranas llegaron a firmar un acierto de tres puntos de 18 intentos, lo que marcó la tendencia de un partido en el que fue expulsado a Wade Baldwin en el comienzo del último acto.

El Baskonia intentó maquillar en la recta final un partido roto que acabó con un 84-65.

84 - Fenerbahçe (33+19+11+21): Larkin (6), Forrest (1), Shields (9), Key (13) y Bingham (9) -cinco inicial-, Baldwin IV (8), Melli (3), Horton-Tucker (19), Juzang (3), Powell (3), Clyburn (10) y Sargiunas (-).

65 - Baskonia (18+14+9+24): Lawson (5), Simmons (12), Joksimovic (7), Frisch (10) y Faried (10) -cinco inicial-, Stewart (12), Duarte (-), Spagnolo (3) y Baugh (6).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Milos Koljensic (Montenegro) y Joseph Bissang (Francia). Sin eliminados. Expulsaron a Baldwin con dos técnicas (min. 32) y señalaron falta técnica a Key (min. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga, disputado en el Ülker Sports and Event Hall de Estambul.

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