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Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 18:20

90-93. Brizuela le regala una gran victoria al Barça

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Una canasta de Darío Brizuela, a cinco segundos del final, rubricó el triunfo del Barça a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv (90-93), en un partido coral de los de Aleksander Sekulic, que se rehicieron de un mal inicio para firmar una victoria de calidad.

Por EFE
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Brizuela (22 puntos, 19 valoración) fue determinante en la segunda parte, como también Justin Robinson (20 puntos). Los dos pequeños auparon a su equipo, que firmó el mejor partido del curso y su sexta victoria entre ACB y Euroliga, dominó el rebote ofensivo y fue determinante en defensa ante un rival con dos de los grandes cañoneros de la Euroliga: Bryant (25 puntos) y Micic (24).

Empezó el Barça demasiado blando en defensa, permitiendo penetraciones fáciles de Hapoel, con Micic de maestro de ceremonias. Así que en tres minutos, los de Aleksander Sekulic cedían por cinco puntos (9-4) y los azulgrana no encontraban soluciones.

Removió el técnico esloveno el banquillo, pero más allá de la aportación en la pintura de Josh Nebo, no había buenas noticias para los suyos.

De hecho, cuando Oturu acompañó en la anotación a Micic, el marcador se disparó hasta el 16-6 a 4:30 del final del primer cuarto. Fue entonces, cuando el Barça encontró el clic, con un juego coral, la aparición de Punter, pero sobre todo de Robinson y del 21-13 se pasó al 21-19 al término de los primeros diez minutos.

Aun estuvo mejor el Barça en el segundo cuarto, en el que llegó incluso a ponerse por delante en el marcador. Fueron muy buenos minutos de Robinson, que se fue al descanso con 15 puntos.

Micic, imparable, sostuvo a los suyos, pero Nebo hizo un boquete bajo el aro de Hapoel y permitió segundos y terceros tiros para los azulgrana, que se fueron al descanso con todo igualado (46-46), tras un triple final de Robinson.

La salida del tercer cuarto parecía condenar al Barça. Bryant y Micic tomaron las riendas del partido y los azulgrana entraron muy pronto en 'bonus', por lo que los israelís vivieron de los tiros libres para abrir brecha en el marcador.

Se disparó la diferencia hasta los nueve puntos (57-49), pero entonces apareció la fortaleza de Nebo, que acabó con dobles figuras (12 puntos, 10 rebotes), pero sobre todo Brizuela.

El donostiarra estuvo inmenso en el tercer cuarto con doce puntos. Su equipo pasó del 60-53 al 60-69, un parcial 0-16 en tres minutos, y ya empezó a creer en la victoria.

Al inicio del cuarto final, el Barça ganaba por 9 (64-73), pero poco a poco fue perdiendo su ventaja ante un rival que penalizaba mucho desde la línea de tiros libres.

A cinco minutos para el final, los de Sekulic lo tenían hecho (75-85), pero entre Bryant y Micic se encargaron de ir recortando. Micic, con un triple, puso el 88-91 y una pérdida y dos tiros de Bryant el 90-91 a 28 segundos del final.

Entonces apareció Brizuela, que mantuvo el balón prácticamente hasta el final de la posesión y a cinco segundos anotó la canasta que cerraba el partido (90-93). Micic falló en su intento de llevar el partido a la prórroga.

90. Hapoel Tel Aviv (21+25+18+26): Bryant (25), Coffey (4), Micic (24), Leday (5), Oturu (11), -cinco inicial-, Toppin (-), Blakeney (7), Wainright (6), Odiase (4), German (2) y Caboclo (2).

93. Barça (19+27+27+20): Robinson (20), Martin (11), Umude (3), Parra (-), Nebo (12), -cinco inicial-, Balcerowski (-), Brizuela (22), Minaya (3), Nkamhoua (5), Punter (9), Evbuomwan (8) y Ubal (-).

Árbitros: Hordov (CRO), Vilius (LIT) y Kardum (CRO). Eliminados: Parra (min. 37) y Robinson (min. 40)

Incidencias: Partido de la décima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Arena 8888 Sofía, de la capital búlgara.

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