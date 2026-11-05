Aday Mara se estrena como titular con los Thunder

Además de sus 9 puntos y 5 rebotes, Mara repartió dos asistencias y puso tres tapones en casi 25 minutos en pista.

Mara formó quinteto con Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein y Kenrich Williams. Gilgeous-Alexander terminó con 42 puntos el partido.

Las lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace, y sobre todo la de Chet Holmgren, han abierto a Mara las puertas de la titularidad en los Thunder. El pívot aragonés fue elegido por la franquicia de Oklahoma City en el número 12 del último 'draft'.

Mara promedia 6,8 puntos y 5,5 rebotes en este arranque de liga, hasta este miércoles como suplente. En apenas ocho partidos, el 'rookie' ha firmado ya su primer doble-doble.

La titularidad de Mara en Oklahoma City coincidió este miércoles con la de otro español, Hugo González, en Boston con los Celtics. González, en su segundo año en la NBA, acumula tres titularidades seguidas a las órdenes de Joe Mazzulla.