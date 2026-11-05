El venezolano Greivis Vásquez pide a ligas locales mejorar para tener más latinos en NBA

"Nosotros como latinos hemos tenido jugadores que han sido protagonistas. En nuestra región hay mucho talento, pero el sistema de competencia de nuestros países debe marcar impacto, porque de ahí pueden surgir muchos talentos que pueden ir a estudiar a Estados Unidos y de ahí tener un proceso para estar en un draft que los lleve a la NBA", afirmó el caraqueño de 39 años.

Vásquez, quien arribó a la NBA seleccionado en el lugar 28 del Draft 2010 por los Memphis Grizzlies estuvo presente en la previa del juego de temporada regular de la NBA el próximo sábado que enfrentará en México a los Denver Nuggets contra los Indiana Pacers, en el duelo número 35 de la liga en este país.

Greivis, quien en la NBA también jugó para los New Orleans Hornets, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets destacó las cualidades de los jugadores latinoamericanos que en el pasado, como el mexicano Eduardo Nájera, el brasileño Nené Hilario, el argentino Emanuel Ginóbili o el ahora joven local Karim López, han abierto el camino en una liga tan competitiva.

"Los latinos nos hemos establecido en la NBA, está Najera; Nené, que jugó 20 temporadas; mi ídolo Ginobili; Karim López ahora, pero como dije, para que más latinos tengan oportunidades en la NBA se tienen que mejorar las ligas locales para que estas funcionen como una plataforma", reiteró.

Greivis Vásquez destacó la figura de Karim López, seleccionado en la primera ronda del pasado draft, quien alternará con su equipo, los Memphis Grizzlies y su filial, Memphis Hustle, de la G-League, liga de desarrollo de la NBA.

"Cuando Hablamos de Karim hablamos de un talento que se va a establecer en la NBA, pero hay que tener paciencia. Recuerden que nosotros somos latinos, somos distintos, muy fuertes, pero distintos. Establecerse en la NBA es un proceso. Los Greezlees son un equipo joven, sé de lo que hablo, jugué ahí. Hoy el equipo se ha renovado, está bien, eso es importante para Karim, va a estar en un equipo que tiene una cultura ganadora", señaló.

Una idea con la que coincidió Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA.

"No sé por qué la gente quiere correr por él antes de que él camine dentro de la NBA. Hay que respetar ese proceso porque lo están preparando para que tenga un buen impacto. Esta liga es de roles y quién mejor los desempeñe es el que va a perdurar y Karim tiene con qué adaptarse", aseveró Llamas.

El exjugador de los Phoenix Suns dijo que a los 19 años, Karim necesita seguir el proceso de su coach, no de los aficionados.

"La gente opina sin saber cómo es un proceso y en qué lugar está, en qué tipo de equipo está y qué tipo de entrenador tiene. En el primer partido metieron a todos los jugadores, menos a él y hubo reclamos: 'Lo hubieran metido, aunque sea un minuto'. Solo el entrenador sabe lo que es mejor para este chico de 19 años", concluyó Horacio.

Horacio Llamas, Greivis Vásquez y Nené Hilario fueron algunas de las otrora figuras latinas de la NBA que están en la capital para el duelo del próximo sábado que se jugará en la Arena Ciudad de México.