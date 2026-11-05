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Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 08:55

Kevin Knox: "Fue una bendición venir a Málaga y a una organización tan importante"

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Málaga, 5 nov (EFE).- El ala-pívot estadounidense Kevin Knox afirmó este jueves, en su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que "fue una bendición" llegar a Málaga y estar en "una organización tan importante", por lo que resaltó que está "dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar".

Por EFE
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"Vengo de Florida, así que estoy acostumbrado a estar cerca de la playa y a disfrutar del buen tiempo", dijo el jugador estadounidense, quien destacó el parecido de Málaga con su ciudad natal por "el clima, las playas, el mar, la buena comida y la gente".

El ala-pívot destacó que "el Unicaja ha hecho las cosas muy bien esta temporada y en los últimos años" y que quiere "seguir jugando en un equipo en el que pueda contribuir a las victorias y al que pueda ayudar".

"Todo ha sido fantástico hasta ahora. Mis compañeros, el equipo y el entrenador -Txus Vidorreta- me han recibido con los brazos abiertos. Pude asistir al partido -el pasado martes en Italia ante el Reggiana en la BCL- y sentir el ambiente, fue increíble. Viendo jugar al equipo te das cuenta de que juegan juntos, como un verdadero equipo", argumentó.

Kevin Knox cuenta con más de trescientos partidos en la NBA a sus 27 años y esta será su primera experiencia en Europa, aunque ya conoce a uno de sus compañeros, el alero lituano Ignas Brazdeikis, con el que coincidió en los New York Nicks.

"Puedo aprovechar mi versatilidad, mi capacidad para lanzar a canasta y todo lo que he desarrollado en Estados Unidos. Pienso que esas cualidades se pueden trasladar al baloncesto europeo. Sé que aquí el juego es diferente, con un ritmo más lento y partidos con anotaciones más bajas, pero creo que mi altura, mi versatilidad, mi capacidad para anotar y tirar, además de utilizar mi físico en defensa para rebotear y defender varias posiciones, pueden ayudar mucho", aseguró.

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