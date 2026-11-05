Unicaja descarta la salida del alero Ignas Brazdeikis hacia el Baskonia

"Siempre digo que existen unas cláusulas que durante la temporada son económicamente más importantes por las situaciones que se pueden producir", dijo en rueda de prensa el dirigente cajista, quien aseguró que el jugador dispone de una de salida en su contrato y que, si alguien la ejecuta, "el club no puede hacer nada", aunque "en estos momentos no hay conocimiento de nada de eso".

Juanma Rodríguez se mostró tranquilo ante las informaciones existentes de una posible marcha de Brazdeikis porque "su agencia de representación tiene varios jugadores aquí y, si hubiera habido algo, siendo una agencia seria, habrían comunicado alguna cuestión al respecto".

Tras el fichaje del ala-pívot estadounidense Kevin Knox, la dirección deportiva trabaja en la contratación de un pívot, aunque reconoció que "es una situación bastante compleja por la escasez de ese tipo de jugadores" y, además, "hay muchos equipos que han comenzado sus competiciones, están apareciendo lesiones y hay clubes importantes que quieren incorporar jugadores para cubrir esas bajas o mejorar el rendimiento de sus plantillas".

"Nosotros estamos ahí, pero va a ser una situación fácil y, cuando entendamos que hay alguien que puede ayudar al equipo, mejorarlo y encajar bien con lo que tenemos, intentaremos incorporarlo si se presenta la posibilidad", dijo.

Sobre las recuperaciones de los jugadores lesionados, el pívot senegalés Yannick Nzosa y el base Alberto Díaz, precisó que "en unas tres semanas, probablemente después de la ventana, se incorporará Nzosa y Alberto también está evolucionando bastante bien y son buenas noticias".