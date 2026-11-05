ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 09:20

Unicaja descarta la salida del alero Ignas Brazdeikis hacia el Baskonia

Imagen sin descripción

Málaga, 5 nov (EFE).- El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, ha descartado la posibilidad de que el alero lituano Ignas Brazdeikis deje el club malagueño para fichar por el Baskonia y ha señalado que "no hay nada de cierto en este asunto" porque no han recibido "ninguna comunicación del jugador ni de su agencia de representación".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Siempre digo que existen unas cláusulas que durante la temporada son económicamente más importantes por las situaciones que se pueden producir", dijo en rueda de prensa el dirigente cajista, quien aseguró que el jugador dispone de una de salida en su contrato y que, si alguien la ejecuta, "el club no puede hacer nada", aunque "en estos momentos no hay conocimiento de nada de eso".

Juanma Rodríguez se mostró tranquilo ante las informaciones existentes de una posible marcha de Brazdeikis porque "su agencia de representación tiene varios jugadores aquí y, si hubiera habido algo, siendo una agencia seria, habrían comunicado alguna cuestión al respecto".

Tras el fichaje del ala-pívot estadounidense Kevin Knox, la dirección deportiva trabaja en la contratación de un pívot, aunque reconoció que "es una situación bastante compleja por la escasez de ese tipo de jugadores" y, además, "hay muchos equipos que han comenzado sus competiciones, están apareciendo lesiones y hay clubes importantes que quieren incorporar jugadores para cubrir esas bajas o mejorar el rendimiento de sus plantillas".

"Nosotros estamos ahí, pero va a ser una situación fácil y, cuando entendamos que hay alguien que puede ayudar al equipo, mejorarlo y encajar bien con lo que tenemos, intentaremos incorporarlo si se presenta la posibilidad", dijo.

Sobre las recuperaciones de los jugadores lesionados, el pívot senegalés Yannick Nzosa y el base Alberto Díaz, precisó que "en unas tres semanas, probablemente después de la ventana, se incorporará Nzosa y Alberto también está evolucionando bastante bien y son buenas noticias".

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar