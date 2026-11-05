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Básquetbol
05 de noviembre de 2026 - 04:05

Wembanyama se exhibe con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones

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Washington, 4 nov (EFE).- El pívot francés Victor Wembanyama firmó este miércoles una actuación al alcance de muy pocos en la historia de la NBA, con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones, en una noche que también supuso su nuevo récord anotador en la liga.

Por EFE
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Wembanyama, además, fue autor de la canasta decisiva del partido, un tiro libre a 24 segundos del final que dio la victoria por 112-111 a los San Antonio Spurs ante los Dallas Mavericks en el Frost Bank Center de San Antonio.

La hazaña de 'Wemby': un partido con más de 50 puntos, 20 rebotes y 5 tapones, es algo que solo habían logrado leyendas de este deporte como Wilt Chamberlain y Bob McAdoo.

Wembanyama sumó sus 52 puntos con 16 de 28 tiros de campo (aunque solo anotó uno de sus ocho intentos de triple) y 19 de 23 tiros libres. Sus 24 rebotes se repartieron en 15 defensivos y 9 ofensivos. Y además de los 8 tapones, repartió dos asistencias y robó dos balones.

Una auténtica exhibición de un jugador que había dejado su récord anotador en 50 puntos hace dos temporadas. El francés, 2,24 metros, acumula 58 partidos con al menos cinco tapones desde que debutó en la liga.

Pese a esta destacada actuación, los Spurs lo pasaron mal para imponerse a los Mavericks, sobre todo en los minutos finales, después de que un parcial de 0-10 de Dallas redujera a dos puntos una ventaja que había llegado a ser de 19 para San Antonio.

Un triple de P.J. Washington llegó a poner a los Maverciks por delante 100-103, pero Wembanyama le respondió con otro en el siguiente ataque para frenar la remontada visitante.

Irving estuvo cerca de aguarle la fiesta a Wembanyama en la última posesión del partido, pero falló el tiro que hubiese dado el triunfo a los Mavericks.

A Wembanyama le acompañaron Dylan Harper con 21 puntos y Stephon Castle con 17.

Para los Mavericks, Kyrie Irving firmó 27 puntos, Naji Marshall 22, Washington firmó un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes, números muy parecidos a los de Cooper Flagg, con 19 puntos y 10 rebotes.

Los Spurs (6-2), que comenzaron la temporada con dos derrotas, encadenan ahora seis victorias consecutivas.

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