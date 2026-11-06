El dominicano James Feldeine, ex de Breogán, Fuenlabrada y Betis, se retira a los 38 años

Nacido en Nueva York, el escolta jugó durante cuatro años con los Bobcats de la Universidad Quinnipiac, antes de iniciar su carrera como profesional en España.

En un emotivo mensaje, quiso despedirse del "juego" que tanto le ha "dado en esta vida" y que se convirtió en su "lugar seguro".

"Creciendo en las duras calles de Washington Heights, Nueva York, nunca podría haber imaginado todos los lugares que este juego me llevaría, la gente que conocería, o las experiencias que sería bendecido de tener. El baloncesto me dio oportunidades más allá de cualquier cosa que podría haber soñado, y por eso, siempre estaré agradecido", afirmó.

En 2010 llegó a la LEB Oro, segunda máxima categoría del baloncesto español, para jugar con el Breogán Lugo, en el que sorprendió al rozar los 18 puntos de media por partido.

Sus grandes actuaciones en dos temporadas con el conjunto gallego le llevaron a la Liga Endesa de la mano del Fuenlabrada, en el que también jugó dos campañas.

Fueron los comienzos de una dilatada carrera que le llevaron a jugar hasta en 15 equipos diferentes. "El juego puede haber terminado, pero los recuerdos, lecciones y amor por el baloncesto se quedarán conmigo para siempre", rememoró.

Salió de España para recalar en el Cantú italiano y en el Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico.

En 2015 llegó su gran oportunidad. Fichó por el Panathinaikos griego, con el que estuvo dos temporadas, y debutó en la Euroliga. Allí coincidió con el serbio Sasha Djordjevic y el español Xavi Pascual como entrenadores, además de con jugadores de la talla de Mike James, máximo anotador histórico de la competición, Nick Calathes, KC Rivers, Antonis Fotsis o Ioannis Bourousis.

Después salió para jugar en el Estrella Roja de Belgrado serbio y el Hapoel Jerusalen israelí, antes de regresar a España de la mano del Real Betis en 2020.

Su hoja de servicios la completó durante seis años más vistiendo las camisetas de Kuwait, Fortitudo Bolonia, Hapoel Tel Aviv, Búcaros colombiano, Hapoel Galil Elyon, Nacional uruguayo y Bameso dominicano, estos dos últimos equipos en varias etapas.

Con el conjunto uruguayo, en marzo, logró convertirse en su anotador histórico a nivel internacional durante la Liga de Campeones de las Américas de la FIBA.

Por último, dejó un mensaje para los más pequeños, a los que recomendó frenar las críticas para seguir peleando por sus sueños.

"¡También a todos los niños pasados por alto, sigan empujando porque soy el ejemplo perfecto de bloquear el ruido y perseguir sus sueños!", concluyó.