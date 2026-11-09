114-124. Un día más en la oficina para Doncic y los Lakers

Doncic fue baja por molestias lumbares el domingo en Detroit, en el triunfo de los Lakers por 116-121 frente a los Pistons.

En su ausencia, Austin Reaves lideró a los Lakers con 42 puntos. Pero con la vuelta de Doncic, fue el de Arkansas el que descansó, perdiéndose el partido en Atlanta por enfermedad.

Pero igual que en Detroit, apenas 24 horas después en Atlanta se sobrepusieron a la baja de una de sus dos estrellas y dominaron a los Hawks desde el primer cuarto hasta el final del partido.

Doncic terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, cada vez más cerca de su primer triple-doble de la temporada. Le acompañaron Walker Kessler con 21 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili con 23 puntos y 8 rebotes. Collin Sexton aportó 18 puntos.

Para los Hawks, CJ McCollum anotó 21 puntos empezando el partido en el banquillo y Nickeil Alexander-Walker sumó 20.

Fueron clave las 19 pérdidas de los Hawks, que propiciaron 29 puntos de los Lakers, frente a los 15 que Atlanta anotó tras las 14 pérdidas de balón de los angelinos.

Con un balance de 10 victorias y solo 2 derrotas, los Lakers son primeros en la Conferencia Oeste, perseguidos de equipos con parecidas rachas ganadoras como los Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs o los Golden State Warriors.

Por su lado, los Hawks son cuartos en el Este, con un balance de 7-5.