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Política
09 de noviembre de 2026 - 21:58

Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional

Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República.
El exasesor jurídico del expresidente Santiago Peña, Roberto Moreno.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El exasesor jurídico del expresidente Santiago Peña, Roberto Moreno, puso a disposición su cargo como miembro del Consejo de Itaipú Binacional tras renunica a la Presidencia. Su dimisión se suma a la fuerte presión política que se generó tras la crisis de Ueno Bank y la renuncia del presidente Peña.

Por ABC Color
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Se dio a conocer la nota oficial de renuncia presentada por Roberto Moreno Rodríguez Alcalá al cargo de miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. La dimisión del abogado y hombre de confianza del exmandatario Santiago Peña se suma a su salida previa de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

Lea más: Allanan las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo por el caso Ueno Bank

La nota de renuncia, con fecha del pasado viernes 6 de noviembre, Moreno expresa que pone a disposición la representación que le fuera encomendada. Manifestó haber actuado con “patriotismo, compromiso, lealtad institucional y vocación de servicio público” durante su gestión en la entidad binacional.

Presión en el Congreso para “barrida” en las binacionales

En las últimas horas, el senador Gustavo Leite exigió públicamente al nuevo Presidente de la República, Pedro Alliana, una “barrida total” de la cúpula que respondía al entorno de Santiago Peña.

Lea más: Gustavo Leite pide “barrida” de consejeros de Itaipú

Entre los señalados que figuran el extitular de la cartera económica, Carlos Fernández Valdovinos, y la exministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

Si bien el recambio ministerial ya se dio en los ministerios de origen, sus nombres continuaban figurando en las planillas del Consejo de Itaipú.

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