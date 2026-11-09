Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional

Se dio a conocer la nota oficial de renuncia presentada por Roberto Moreno Rodríguez Alcalá al cargo de miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. La dimisión del abogado y hombre de confianza del exmandatario Santiago Peña se suma a su salida previa de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

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La nota de renuncia, con fecha del pasado viernes 6 de noviembre, Moreno expresa que pone a disposición la representación que le fuera encomendada. Manifestó haber actuado con “patriotismo, compromiso, lealtad institucional y vocación de servicio público” durante su gestión en la entidad binacional.

Presión en el Congreso para “barrida” en las binacionales

En las últimas horas, el senador Gustavo Leite exigió públicamente al nuevo Presidente de la República, Pedro Alliana, una “barrida total” de la cúpula que respondía al entorno de Santiago Peña.

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Entre los señalados que figuran el extitular de la cartera económica, Carlos Fernández Valdovinos, y la exministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

Si bien el recambio ministerial ya se dio en los ministerios de origen, sus nombres continuaban figurando en las planillas del Consejo de Itaipú.