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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 21:01

Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados

El Ministerio Público ordenó la incautación de dos vehículos de colección que estaban siendo modificados por casi G. 500 millones. Los mismos figuran bajo el nombre de Grupo Vázquez, que depositó al menos G. 485 millones para sus modificaciones en un taller de Caaguazú.

Por ABC Color
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Una comitiva fiscal y policial procedió hoy a la incautación de dos automóviles de alta gama pertenecientes al conglomerado empresarial Vázquez, de Miguel Vázquez, CEO del extinto Ueno Bank. El procedimiento se llevó a cabo en un taller mecánico ubicado en la ciudad de Caaguazú, donde ambas máquinas permanecían escondidas bajo el argumento de trabajos de restauración y personalización a medida.

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La incatuación de ambos vehículos se dio a través de una orden firmada por la agente fiscal Ruth Karina Benítez, y con efectivos del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, bajo el mando del comisario principal Fidel González.

El primer vehículo requisado durante el operativo es un moderno Mercedes-Benz SLK 55 AMG, año 2012. Según los datos oficiales recabados por los investigadores, el rodado estaba siendo sometido a un complejo proceso de modificación para replicar la figura del legendario Mercedes-Benz 300 SL de 1957, el cotizado modelo clásico conocido popularmente como “Alas de Gaviota” por sus puertas de apertura vertical.

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Solo por este trabajo de transformación visual, los propietarios habrían desembolsado la suma de G. 249.010.000.

El segundo automóvil incautado en el mismo taller de Caaguazú es un Mercedes-Benz 180 D Ponton Pickup, fabricado en el año 1957. Este vehículo de época ingresó al establecimiento para someterse a tareas de restauración integral, por las cuales se habrían pagado G. 236.880.000.

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Sumando ambas facturaciones, los montos destinados a embellecer las dos piezas de colección alcanzan la cifra global de G. 485.890.000.

Según las facturas quer fueron reveladas, el pago para la modificación de estos vehículos se hicieron en febrero de este año al nombre del propio grupo Vázquez.

Cae la fachada del dinero fácil

Tras concluir las verificaciones en el lugar, la representación fiscal dispuso que ambos rodados sean trasladados bajo custodia a la base del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Caaguazú, donde quedarán depositados a la orden de la causa caratulada por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros.

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El CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, actualmente se encuentran en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), al igual que otros directivos de Ueno Bank. El martes pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) había anunciado el proceso de resolución de Ueno Bank, por falta de solvencia, lo que generó una crisis política y económica.

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