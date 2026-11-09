“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno

El senador cartista Gustavo Leite apuntó contra el expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank. Cuestionó los “privilegios” de su detención y afirmó que el Banco Central del Paraguay (BCP) falló en los controles. Además, advirtió al fiscal general que puede quedar como “héroe o villano” según cómo actúe.

Las declaraciones las dio en una entrevista en el programa Mesa con EVP.

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“¿Quién dio la orden?”

Para Leite, es imposible que fondos públicos hayan llegado al banco sin conocimiento del presidente de la República de entonces. “Todo apunta a Santi Peña”, afirmó.

El legislador repasó lo que considera una cadena de omisiones. Habló de una fusión viciada desde el origen, de la colocación de fondos públicos y de un banco que terminó vaciado. Sostuvo que, incluso con el banco bajo sumario, los administradores dejaron el dinero estatal y colocaron más. “¿Quién dio la orden?”, planteó.

Según dijo, esa secuencia coincide con lo que la Fiscalía describe en principio: lesión de confianza y administración en provecho propio. Leite anticipó que, a su criterio, después vendrían las derivaciones penales, entre ellas el lavado de dinero.

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Comisión bicameral y “caiga quien caiga”

El senador anunció que propondrá el miércoles una comisión bicameral de investigación. Debería seguir el rastro del dinero y también aclarar el uso de unos US$ 1.200 millones que, según indicó, no habrían sido aprobados por el Congreso.

Dijo que colegas de la oposición presentaron un proyecto similar y que podrían fusionarlos. “Acá hay que abrir todo”, remarcó.

Leite pidió que no se salve nadie. “Si hay 200 imputados y 200 presos, agrandamos la cárcel”, dijo.

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“Se pasea por el Regimiento Escolta”

Uno de los pasajes más duros fue sobre las condiciones de detención. Leite cuestionó que Peña esté en el Regimiento Escolta y no en una cárcel común. Afirmó que “se pasea como si fuera presidente todavía” y reclamó que esté esposado cuando sea trasladado.

Comparó el trato con el de un ladrón común, que “va esposado”, y reclamó más celeridad a la Fiscalía y mayor rigor al juez de garantías. También cuestionó que no se haya incautado el celular del expresidente en el momento de la detención.

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El BCP, en la mira

Sobre el Banco Central, Leite sostuvo que la entidad “le falló a la gente”. Se preguntó cómo no detectó créditos que, según él, no cuadraban con la capacidad de pago de los deudores, y cómo la Superintendencia no encendió alertas.

Dijo que los funcionarios anteriores “no se quedaban dormidos porque no sabían”, sino por complicidad. Anticipó que las nuevas autoridades del BCP deberían denunciarlos. Afirmó, además, que pueden existir vacíos legales que limitan los pedidos de informes de la Superintendencia.

Reconoció que el pago a los ahorristas avanza “medianamente bien”, aunque aún no se pagó a todos. Dijo que el gran problema vendrá después, con las empresas vinculadas y el vaciamiento.

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“Nosotros pusimos un bandido como presidente”

Leite hizo además una autocrítica. Aseguró que los colorados deben asumir que “fue un error” haber puesto a Peña en la Presidencia, y que el tuit del presidente del partido y el pedido de informe fueron clave para su caída.

Cerró con una advertencia al fiscal general: puede ser héroe si hace cumplir la ley con rapidez, y las penas deben ser “severísimas” para que nadie vuelva a hacerlo. “Si no, nuestra democracia se va a la B”, dijo.